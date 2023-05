Burze z gradem i silny wiatr na Mazowszu. Jest ostrzeżenie IMGW Cyryl Skiba 24.05.2023 10:18 Jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW. Prognozowane są burze z gradem oraz silne porywy wiatru. W ciągu dnia temperatury będą się utrzymywać około 22 stopni. Miejscami silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h.

Burze z gradem nad Mazowszem (autor: RDC)

Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej wydał alerty METEO dla Mazowsza. Ostrzeżenie dotyczy burz z gradem.

Synoptyk IMGW Anna Woźniak ostrzega przed występującymi burzami, możliwym gradem oraz silnymi porywami wiatru.

— Będą występować przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie silne mogą być w centralnej oraz południowej części województwa. Punktowo opady deszczu mogą dochodzić do 20-25 mm. Możliwy jest także grad oraz porywy wiatru do 65 km/h — informuje Woźniak.

Nadal będzie jednak ciepło — temperatury w ciągu dnia będą się utrzymywać około 22 stopni.

— Temperatura maksymalna w środę wyniesie od 18 do 23 stopni, najchłodniej będzie w zachodniej części województwa, gdzie będzie dominowało zachmurzenie duże i całkowite — przekazuje Woźniak.

W Warszawie prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad. Prognozowana suma opadów podczas burz do 25 mm. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr przeważnie słaby, zmienny z przewagą południowo-wschodniego.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i początkowo duże z zanikającymi opadami deszczu. Nad ranem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna 12 st. C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni.

W czwartek większe rozpogodzenia, możliwe jedynie przelotne opady deszczu. Jedynie we wschodniej części województwa możliwe burze i silniejsze porywu wiatru. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i rośnie.