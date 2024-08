Gminy Rzewnie i Rząśnik zyskają połącznie. Ruszyła budowa mostu na rzece Narew Alicja Śmiecińska 22.08.2024 21:55 Rozpoczęła się budowa mostu na rzece Narew, który połączy powiat wyszkowski z makowskim. Przeprawa znacznie skróci czas przejazdu pomiędzy gminami Rzewnie i Rząśnik. Jej budowa potrwa trzy lata. Koszt inwestycji to około 50 mln zł.

Gminy Rzewnie i Rząśnik zyskają połącznie. Ruszyła budowa mostu na rzece Narew (autor: RDC)

Rozpoczęła się budowa mostu na rzece Narew, który połączy gminy Rzewnie i Rząśnik. Dziś symbolicznie wmurowano kamień węgielny.

Dzięki budowie mostu na Narwi skróci się czas przejazdu z jednej gminy do drugiej, co znacznie ułatwi życie mieszkańcom. – Na tę przeprawę mieszkańcy powiatu wyszkowskiego i makowskiego czekali od dziesięcioleci – mówi wójt gminy Rzewnie Wiesław Chrzanowski.

– Mieszkańcy od pokoleń czekali na tę przeprawę. Mają grunty po jednej stronie, po drugiej, gdzie dojazd jest bardzo ciężki. Już nie mówię pod względem rozwoju ekonomicznego, który da impuls dla obydwu gminom, jak i również powiatom, bo to będzie jedyny most, a zarazem i droga, która połączy dwa powiaty, bo tak tylko dzieli nas Narew. – mówi Chrzanowski.

Most będzie długi na około 250 metrów. Powstaną dwa pasy ruchu, każdy o szerokości 3 metrów i ciąg pieszo rowerowy.

– Przeprawa przez Narew poprawi nie tylko komunikację, ale wpłynie na rozwój całego regionu – dodaje wójt gminy Rząśnik Marek Leszczyński.

– 2,5 km dzieli nas tak naprawdę między jednym a drugim brzegiem rzeki. Natomiast żeby pokonać tę odległość, musieliśmy 40 km wokół jechać, żeby dostać się z jednej miejscowości do drugiej. Most wpłynie na pewno na poprawę bezpieczeństwa. Powstaną na pewno nowe linie autobusowe, które też mieszkańców będą mogły dowozić do miejsc ich pracy. Na pewno nowe miejsca pracy powstaną z racji tego, że pewnie gdzieś powstaną sklepy, pewnie powstanie jakaś stacja paliw. – mówi Leszczyński.

Budowa mostu potrwa trzy lata. Koszt inwestycji to około 50 mln zł.

