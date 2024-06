Fentanyl na Mazowszu. Wojewoda po posiedzeniu: na dzisiaj ma to charakter lokalny Adrian Pieczka 18.06.2024 16:12 Szkolenia i spotkania profilaktyczne - wojewoda mazowiecki interweniuje w sprawie niebezpiecznych substancji psychoaktywnych, w tym fentanylu w Żurominie. W sprawie śmierci w mieście i okolicach, które mogą mieć związek z tym narkotykiem, policja prowadzi ponad 30 postępowań. Pod koniec maja policjanci zatrzymali też dwóch mieszkańców w wieku 34 i 35 lat podejrzanych o udział w handlu opioidem.

1 Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (autor: Mazowiecki Urząd Wojewódzki/X)

Wojewoda mazowiecki podejmuje działania w sprawie niebezpiecznych substancji psychoaktywnych, w tym fentanylu. Zapowiedział szkolenia i spotkania profilaktyczne. Dziś odbyło się w tej sprawie posiedzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na terenie Żuromina i okolic prowadzona jest szeroka kampania informacyjna na temat środków psychoaktywnych. Jak przekazał po posiedzeniu sztabu kryzysowego wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, problem z fentanylem na razie wydaje się tylko lokalny.

- Trwa dochodzenie w tej sprawie, prowadzone zarówno przez policję - Komenda Wojewódzka przejęła to od Komendy Powiatowej - jak i postępowanie przez Prokuraturę. Tak jak wspomniałem, wydaje się, że na dzisiaj ma to charakter lokalny. To znaczy, że raczej były to środki, które trafiły do obiegu w Polsce z obiegu farmaceutycznego, a nie z zewnątrz. To znaczy na przykład ze Stanów Zjednoczonych czy z jakiegoś kraju Unii Europejskiej - mówił Mariusz Frankowski.





W Warszawie nie ujawniono przypadków zgonów po zażyciu fentanylu - mówił zastępca komendanta stołecznego policji Krzysztof Ogroński.

- Co nie znaczy, że tracimy ten wątek z oczu. Prowadzimy wielopłaszczyznowe działania w zakresie profilaktyki i rozpoznania tego zjawiska. Jesteśmy przygotowani jako służba i jeszcze raz podkreślam, na terenie garnizonu, na ten moment, nie stwierdzono takich przypadków. Co nie znaczy, że w przyszłości nie mogą one wystąpić, dlatego jesteśmy przygotowani i prowadzimy ciągłe działania zmierzające do weryfikacji już posiadanych informacji oraz zgromadzenia nowych - wskazał.





Spotkania i szkolenia

Wojewoda razem z Mazowieckim Kuratorem Oświaty Wiolettą Krzyżanowską apelują do rodziców, nauczycieli i dzieci o wzmożenie czujności.

- 32 szkoły zostały objęte działaniami profilaktycznymi, w tym 26 szkół podstawowych i sześć szkół ponadpodstawowych. Odbyło się sześć spotkań dla pedagogów szkolnych, w których wzięło udział 110 pedagogów. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania, które zorganizowano dla rodziców dzieci. Takie spotkania były dwa i wzięło w nich udział 240 osób - powiedziała.



Ważne są również prowadzone szkolenia w szkołach na temat niebezpiecznych substancji.

- Poza tym cały czas są prowadzone szkolenia w szkołach, zarówno przez policjantów dotyczące rozpoznawania substancji psychoaktywnych ukrytych w przedmiotach codziennego użytku oraz profilaktyki uzależnień - powiedziała.



- Zażywanie fentanylu, mimo że jest lekiem, w sposób niekontrolowany grozi śmiercią - ostrzegał zastępca komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu Piotr Janik. - Proszę pamiętać o tym, że my mówimy o leku, ale używanie go, zażywanie go w sposób nieuprawniony, w sposób niekontrolowany staje się śmiercionośną bronią, dlatego przestrzegam i z tego miejsca mówię, że wszyscy ci, którym chodzi po głowie gdzieś próbowanie, eksperymentowanie z tym lekiem, jeżeli nie muszą, jeżeli nie są to zalecenia medyczne, absolutnie - dodał.





Wojewoda zapowiedział na jutro spotkanie w sprawie fentanylu z wojewódzką inspektor farmaceutyczną.

Pod koniec maja policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Żuromina w wieku 34 i 35 lat podejrzanych o udział w handlu fentanylem, który jest syntetycznym opioidem.

W poniedziałek na konferencji prasowej minister zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że od 17 czerwca Centrum e-zdrowia monitoruje przepisywanie leków psychotropowych i narkotycznych, w tym opioidów jak np. fentanyl. Codziennie sporządzany będzie raport z tego monitoringu. W przypadku niepokojących wniosków raport będzie kierowany do Komendy Głównej Policji. Minister zaznaczyła, że monitoring jest prowadzony na poziomie lekarzy i podmiotów medycznych, a dane pacjenta nie są nigdzie przekazywane.

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/PL