11-latek śmiertelnie przygnieciony przez drewniany domek. Znamy opinię biegłego [SPRAWDŹ] Iwona Rodziewicz-Ornoch 10.04.2024 20:52 Znamy opinię biegłego w sprawie drewnianego domku, który zawalił się podczas zabawy na dzieci pod Szydłowcem. W wyniku tego zdarzenia zmarł 11-letni chłopczyk. Biegły z zakresu budownictwa nie miał zastrzeżeń do konstrukcji domku, tylko do jej zabezpieczenia. Śledztwo, które prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, zostało przedłużone do końca kwietnia.

Znamy opinię biegłego ws. drewnianego domu, który zawalił się pod Szydłowcem (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay)

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, po tym, jak drewniany domek zawalił się podczas zabawy na dzieci pod Szydłowcem. W Radiu dla Ciebie poznaliśmy opinię biegłego dotyczącą konstrukcji.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź informuje, że biegły z zakresu budownictwa nie miał zastrzeżeń do konstrukcji domku tylko do jej zabezpieczenia.

— Wskazał, że było to wynikiem niezabezpieczonej budowli w sposób trwały do podłoża przed przechyleniem się i przewróceniem. Biegły nie miał zastrzeżeń co do konstrukcji tej budowli — mówi Góźdź.

Przedłużenie śledztwa

Jak dodaje prokurator, śledztwo, które prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, zostało przedłużone do końca kwietnia.

— Na chwilę obecną wykonywane są dodatkowe czynności i po ich zakończeniu prokuratur podejmie decyzję co do dalszego toku tego postępowania oraz w kwestii kto konkretnie będzie ponosił odpowiedzialność — informuje Góźdź.

Tragedia pod Szydłowcem

Do tragedii doszło w ubiegłym roku w miejscowości Dobrut w gminie Orońsko. Drewniany domek ze ślizgawką stał na palach. Obiekt nie był kupiony w sklepie. Bawiło się na nim siedmioro dzieci.

W pewnym momencie domek zaczął się przechylać. Część dzieci zeskoczyła, a na domku pozostała dwójka. Jeden z elementów konstrukcji uderzył śmiertelnie chłopczyka w głowę. Mimo udzielonej pomocy dziecko zmarło na miejscu.

