Drzewka od 30 zł. Nadleśnictwa zapraszają po choinki Adam Abramiuk 06.12.2022 13:28 Choinka tylko z legalnego źródła. Lasy Państwowe zapraszają do swoich nadleśnictw. Można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych.

Drzewko nawet od 30 zł. Nadleśnictwa zapraszają po choinki (autor: Nadleśnictwo Chojnów)

Leśnicy - jak co roku - zapraszają na swoje choinkowe plantacje.

- W okolicach Warszawy to nadleśnictwa Drewnica i Chojnów - mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Maciej Pawłowski. - Przede wszystkim będzie to świerk pospolity, w niektórych miejscach może pojawić się sosna, mogą pojawić się również jodły. Ceny oczywiście dużo niższe niż na targowiskach w miastach, konkurencyjne ceny. Choinka to, w zależności od wysokości, w zależności od miejsca, koszt od 30 do ponad 100 zł - dodaje.





Standardowy świerk między 1,5 a 2,5 metra w Drewnicy będzie kosztował 36 zł. To o 4 zł więcej niż rok temu. Na placach targowych w Warszawie przed świętami podobna choinka zwykle kosztuje około 100 złotych.

Świerki i jodły w okolicy Warszawy

- Można wziąć gotowy ścięty świerk lub jodłę lub wybrać okaz z plantacji i ściąć go samemu - mówi Pawłowski. - Trzeba mieć miejsce w samochodzie, żeby ją przewieźć. Przede wszystkim odpowiedni transport zapewnić choince, bo po ścięciu taka choinka zostanie zapakowana w siatkę, będzie się nadawała do transportu. Narzędzia będą na miejscu, więc jeśli ktoś ma ochotę, może zabrać ze sobą brzeszczot czy piłę, która pomoże mu w wycięciu takiej choinki, natomiast na miejscu leśnicy będą również dysponowali będą narzędziami. Pomogą wyciąć, pomogą zapakować - wyjaśnia.





Leśnik przypomina także, jak dbać o drzewko, kiedy już przywieziemy je do domu, żeby stało jak najdłużej.

- Przywiezioną z lasu choinkę trzeba wnieść do domu, oprawić w stojak, pamiętać o tym, żeby regularnie ją podlewać i nie stawiać blisko źródła ciepła. Wtedy mamy gwarancję, że będzie z nami jak najdłużej - tłumaczy.



Jeżeli jednak chcemy świeżą choinkę prosto z lasu, bez żadnego zezwolenia - możemy spodziewać się nawet od 500 do 5 tys. zł kary.

Choinki także dla radomian

Także Nadleśnictwo Radom zaprasza po świąteczne drzewka. Choinkę można kupić już od 50 zł.

Sprzedaż odbywa się w Orońsku na leśnej szkółce od poniedziałku do piątku.

- Drzewka mogą być wycinance przy kliencie - mówi Hubert Ogar, specjalista Służby Leśnej. - Samemu sobie przyjeżdża, wybiera sobie. Natomiast na plantacjach specjalistycznych przeważnie jest to jodła koreańska. Jest to inny gatunek niż te, które mamy w lesie. No i one są wcześniej przygotowywane, więc ich trwałość jest krótsza i igły są inne niż u tych świeżo ściętych jodeł czy świerków - wyjaśnia.

Nadleśnictwo Radom zachęca także do nabywania stroiszy do świątecznych stroików. Za darmo będą one rozdawane 20 grudnia w siedzibie placówki przy ulicy Janiszewskiej.

