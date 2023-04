Święta droższe niż rok temu. Nawet o 30 procent mniej zamówień wielkanocnych cateringów RDC 06.04.2023 21:19 To będą drogie święta wielkanocne. Wiedzą to restauratorzy, którzy przyjmowali zamówienia na świąteczne cateringi. Ceny dań, przekąsek i ciast wzrosły, bo droższe są produkty, a także gaz, prąd czy wynagrodzenia.

Drogie święta. Nawet o 30 procent mniej zamówień wielkanocnych cateringów (autor: pixabay)

Katarzyna Kosyl z Dworku Panderosa przyznaje, że jej restauracja miała mniej zamówień.



- To jest nawet około 30 procent, jeśli chodzi o ilość zamówień, którą my obserwujemy w naszym lokalu. Klienci bardziej koncentrują się na ewentualnych zamówieniach dań gorących niż na przekąskach czy przystawkach. Są troszeczkę do tego zmuszeni, bo cena przygotowania dania dużo wzrosła w stosunku do poprzedniego roku - mówi.





I tak cena litra żuru to około 45-50 zł, 10 faszerowanych jaj - 50-60 zł, ale już za mazurek zapłacimy od 80 do nawet 120 zł.

Inflację odczuwają też osoby, które same przygotowują świąteczne dania. Nasz dziennikarz Adam Abramiuk sprawdził, jak na wielkanocne ceny reagują klienci warszawskich bazarków.



Również sprzedawcy przyznają - jest drożej niż przed rokiem.





Jak wynika z badania Santander Consumer Banku "Polaków Portfel Własny: Wiosenne wyzwania 2023", co czwarty ankietowany przyznał, że w tym roku zamierza przeznaczyć na wielkanocne jedzenie od 501 do 1000 zł.

