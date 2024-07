Jest pozwolenie na budowę na ostatniego fragmentu ważnej drogi w Kozienicach RDC 17.07.2024 18:54 Zielone światło dla ważnej trasy w Kozienicach. Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie dla rozbudowy ostatniego fragmentu drogi krajowej nr 48. Chodzi o odcinek o długości 2,7 km. Ponadto powstanie nowy most nad rzeką Zagożdżonką, chodniki i ścieżki rowerowe.

Jest pozwolenie na budowę na ostatniego fragmentu ważnej drogi w Kozienicach (autor: GDDKiA)

Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie dla rozbudowy ostatniego fragmentu drogi krajowej nr 48. Chodzi o odcinek o długości 2,7 km w Kozienicach. Ponadto powstanie nowy most nad rzeką Zagożdżonką, chodniki i ścieżki rowerowe.

Rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska informuje, że plac budowy przekazano wykonawcy we wtorek. Wbicie pierwszej łopaty nastąpi w poniedziałek.

— Prace przygotowawcze, to znaczy uprzątnięcie terenu, wycinka, będą prowadzone na ulicy Lubelskiej w Kozieńcach, na odcinku od ulicy Bohaterów Getta do ulicy Przemysłowej. Właściciele nieruchomości oraz mieszkańcy w trakcie prowadzonych prac będą mieli zapewniony dojazd do posesji — mówi Tarnowska.

Prace przygotowawcze będą prowadzone na ul. Lubelskiej w Kozienicach na odcinku od ul. Bohaterów Getta do ul. Przemysłowej. Właściciele nieruchomości oraz mieszkańcy w trakcie prowadzonych prac będą mieli zapewniony dojazd do posesji.

Zakończenie robót przewidziane zostało w kwietniu 2025r. Wartość inwestycji to 49,6 mln zł.

Czytaj też: Z Siedlec do Mińska Maz. autostradą A2. Wiemy, kiedy oddanie dwóch odcinków