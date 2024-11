Mieszkańcy Mazowsza zostali na lodzie? Ekspert: fatalna decyzja NFOŚiGW Adam Abramiuk 29.11.2024 21:43 Mieszkańcy Mazowsza zostali pozostawieni na lodzie — uważa Piotr Siergiej z Warszawskiego Alarmu Smogowego. Ekspert skomentował decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą wstrzymania przyjmowania wniosków do programu „Czyste Powietrze”. Nadal będą trwały wypłaty dotacji, a dotychczas złożone wnioski będą obsługiwane.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zawiesił w czwartek przyjmowanie nowych wniosków w programie „Czyste Powietrze”. Nadal będą trwały wypłaty dotacji, a dotychczas złożone wnioski będą obsługiwane.

Zdaniem Piotra Siergieja z Warszawskiego Alarmu Smogowego, mieszkańcy Mazowsza zostali pozostawieni na lodzie. Ekspert podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że jest to wielka strata.

— Program „Czyste Powietrze” wspierał mieszkańców obwarzanka Warszawy, tych powiatów, które położone są wokół stolicy, no bo tam mamy liczbę około 40 tysięcy kopciuchów. Ci ludzie z Mazowsza, z województwa mazowieckiego, zostali właśnie pozostawieni na lodzie — powiedział Siergiej.

Jak podkreślił Siergiej, wielu mieszkańcom Mazowsza, którzy byli przed złożeniem wniosku, ta decyzja pokrzyżuje plany wymiany źródła ciepła.

— Jeżeli ktoś, powiedzmy w Zielonce, dokonał remontu domu, ocieplił dom, wymienił kocioł, we wrześniu i ma przygotowane faktury i oczekuje refundacji części kosztów, które poniósł, no to właśnie wczoraj o godzinie 14 dowiedział się, że nie może tego zrobić. To jest naprawdę fatalna decyzja Narodowego Funduszu — dodał.

Program ma ponownie wystartować na wiosnę 2025 r. W międzyczasie, od połowy grudnia, uruchomione zostanie wsparcie dla powodzian z programu „Czyste Powietrze”.

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dorota Zawadzka-Stępniak podkreśliła w czwartek na konferencji prasowej, że zawieszenie jest „chwilowe”, ponieważ cały program wymaga reformy.

– Nowa odsłona „Czystego Powietrza” ma się pojawić na wiosnę 2025 r. – dodała.

Prezes NFOŚiGW zapewniła, że wszystkie dotychczas złożone wnioski zostaną rozpatrzone, precyzując, że do Funduszu trafiło ich w sumie ponad milion na ok. 37 mld zł.

Wiceprezes Funduszu Robert Gajda wyjaśnił, że reforma „Czystego Powietrza” ma przede wszystkim za zadanie ukrócić zawyżanie kosztów jednostkowych. Wprowadzone np. zostaną maksymalne ceny dla poszczególnych elementów, na które można otrzymać dotacje.

