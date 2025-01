Mieszkańcy Chmielewa przeciwko budowie Zakładu Przetwarzania Odpadów. „Będzie smród” Alicja Śmiecińska 21.01.2025 19:26 Większość mieszkańców jest przeciwko. To będzie odkryte, niezabudowane, więc na pewno będzie smród — powiedział o planowanej budowie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Chmielewie sołtys Jacek Brzeziński. Inwestor planuje wybudować zakład w pobliżu rzeki Narew i obszaru Natura 2000. Po spotkaniu z nim zawiązał się komitet protestacyjny.

Mieszkańcy Chmielewa nie chcą Zakładu Przetwarzania Odpadów (autor: Małgorzata Katarzyna Dąbrowska/FB)

Mieszkańcy Chmielewa w powiecie pułtuskim nie chcą planowanego Zakładu Przetwarzania Odpadów.

Sołtys Chmielewa Jacek Brzeziński przekazał w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że po spotkaniu z inwestorem zawiązał się komitet protestacyjny.

— No była burzliwa dyskusja. Większość mieszkańców jest przeciwko. To będzie odkryte, niezabudowane, więc na pewno będzie smród. Tam będą odpady różnego rodzaju, na przykład powypadkowe, czyli oleje, ropa. To jest droga otwarta do tego, żeby nam zrobili tu za chwilę składowisko — powiedział Brzeziński.

Burmistrz Pułtuska Beata Jóźwik poinformowała, że miasto czeka na opinie różnych instytucji.

— Czekamy na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uwzględnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia i na opinię marszałka oraz Państwowego Instytutu Sanitarnego. Również czekamy na opinię Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i Wód Polskich — przekazała Jóźwik.

Inwestor planuje wybudować zakład w pobliżu rzeki Narew i obszaru Natura 2000.

Burmistrz Pułtuska przyznała, że nie wyklucza spotkania z mieszkańcami.

— Są obawy, bo w niedalekiej odległości jest rzeka Narew. Jest również obszar Natura 2000. Zastanawiamy się nad zorganizowaniem takiej rozprawy administracyjnej. Spotkanie mieszkańców z inwestorem i z nami — dodała Jóźwik.

Zakład miałby powstać około pół kilometra od najbliższych zabudowań.

Czytaj też: Prawie pół roku nadkładania drogi. Kładka nad Wkrą w Strzegowie zamknięta do czerwca