Prawie pół roku nadkładania drogi. Kładka nad Wkrą w Strzegowie zamknięta do czerwca

Co najmniej do końca czerwca zamknięta będzie kładka nad rzeką Wkrą w Strzegowie. Przeprawę zamknęły Wody Polskie ze względu na jej zły stan techniczny. Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeprowadził już kontrolę obiektu, a Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie czeka na ekspertyzę. Do czasu jej opracowania kładka pozostanie zamknięta.