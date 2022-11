Częstsze kradzieże drewna na Mazowszu Beata Głozak 12.11.2022 13:44 Rośnie liczba zgłoszeń dotyczących kradzieży drewna w powiecie łosickim. Tylko w ubiegłym tygodniu prywatni właściciele lasów zgłosili dwa takie przypadki. Wcześniej w październiku odnotowano również dwa.

Częstsze kradzieże drewna na Mazowszu (autor: flickr)

- Były to gatunki głównie dąb i brzoza. Wszyscy pokrzywdzeni, sumując te straty, oszacowali je na ponad 37 tys. zł. Nie są to proste sprawy, ponieważ trzeba troszeczkę wniknąć, w jaki sposób przebiegają granice tych działek, czy osoby, które roszczą sobie prawa do drzew, mają odpowiednie asygnaty z nadleśnictwa. Czy mogły wyciąć, czy nie mogły i do kogo te drzewa należą - mówi rzeczniczka komendy powiatowej w Łosicach Nina Zaniewicz.





W sumie miało miejsce kilkanaście takich zdarzeń.

Do kradzieży drewna dochodziło też w powiecie siedleckim. Najwięcej, ponad 20 takich przypadków, było w gminie Przesmyki i Korczew.

