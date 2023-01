Chcą produkować wodór z prądu. To plany PUK w Ciechanowie Alicja Śmiecińska 26.01.2023 22:18 Ambitne plany Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ciechanowie. Chce wybudować farmę fotowoltaiczną. Spółka wystąpiła do zakładu energetycznego o zgodę.

Ciechanowski PUK chce produkować wodór z prądu (autor: Pixabay)

- Jesteśmy przygotowani na dwa warianty - mówi prezes PUK w Ciechanowie, Mirosław Szymańczyk. - Jeżeli dostaniemy taką zgodę, to będziemy wdzięczni. Natomiast jeżeli nie dostaniemy, to jesteśmy przygotowani do tego, żeby za pomocą tzw. odwróconej elektrolizy zacząć produkować z tego prądu wodór. W 2035 roku tabor, który będzie obsługiwał miasto musi być zero emisyjny. Jeżeli nie weźmie od nas energetyka, będziemy magazynowali tę energię w postaci wodoru, będziemy budowali stację do zasilania samochodów - tłumaczy.

Farma fotowoltaiczna o mocy 4 MW miałaby powstać przy ul. Kargoszyńskiej na obszarze około 6 hektarów.

- Coraz więcej firm chce budować farmy fotowoltaiczne - mówi zastępca wójta gminy Ciechanów, Artur Frączkowski. - Takie największe to w 2020 roku to miejscowość Grędzice. To farma o wielkości 6 MW na powierzchni 11 hektarów, jak również Rzeczki 11 MW na powierzchni 5,38 hektara - wylicza.

Od 2019 roku wydano 18 decyzji środowiskowych - dodaje

Koszt budowy farmy o mocy 1 MW to około 3 mln zł.

