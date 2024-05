Burze na Mazowszu. RCB rozsyła SMS z alertem do mieszkańców RDC 26.05.2024 13:07 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało komunikat ostrzegający przed burzami oraz intensywnymi opadami deszczu i gradu. Mieszkańcom województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego RCB radzi pozostać w domu i unikać otwartych przestrzeni.

PAP

RCB wysłało do odbiorców na terenie 10 województw SMS o treści: "Uwaga! Dziś (26.05) lokalnie możliwe burze oraz intensywne opady deszczu i gradu. Jeśli możesz, zostań w domu. Unikaj otwartych przestrzeni".

Na swojej stronie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niedzielę wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 14 województw. Ostrzeżenie wyższego stopnia obowiązuje w 10 województwach, w tym w części województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Przy zachodniej granicy kraju objęło województwa zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie oraz opolskie. Ostrzeżenie drugiego stopnia objęło również całe województwo pomorskie. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk określono na 70 proc.

Ostrzeżenie tylko niższego - pierwszego stopnia wydano dla województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podlaskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk określono na 80 proc.

Ostrzeżenia takie przewidują warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenia potrwają do godz. 22.

Prognoza burz - aktualizacja dotyczy stopnia zagrożenia🟠



⚡️Najliczniejsze i najbardziej intensywne burze występować będą w godzinach popołudniowych, ale nielicznie burze mogą występować przed południem (głównie na Pomorzu oraz w obszarach podgórskich).

➡️https://t.co/9Iz7z9MyiA pic.twitter.com/8dZudRC9V7 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 26, 2024

Pogoda w niedzielę

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 15 mm do 30 mm. Temperatura maksymalna na ogół od 25 do 28 st. C, jedynie w rejonach podgórskich i nad morzem chłodniej od 19 do 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, jedynie w strefie nadmorskiej z kierunków północnych. W burzach wiatr w porywach do 70 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo przelotne opady deszczu oraz możliwa burza z gradem. Temperatura minimalna 14 st. C. Wiatr słaby, na ogół południowo-wschodni. W czasie burzy porywy wiatru do 70 km/h. W niedzielę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Możliwa także burza z gradem. Suma opadów w czasie burzy do 15 mm. Temperatura maksymalna 28 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Podczas burzy porywy do 70 km/h.

