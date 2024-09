„Nie boją się niczego”. Leśnicy i policja ostrzegają kierowców przed łosiami w rui RDC 25.09.2024 22:09 Trwa okres godowy u łosi zwany bukowiskiem. W związku z tym zwierzęta te częściej się przemieszczają i są bardziej rozdrażnione. Można je nie tylko częściej zobaczyć, ale i usłyszeć. Leśnicy i policja ostrzegają kierowców przed niebezpieczeństwem, jakie mogą stanowić łosie na drogach. W powiecie ciechanowskim od początku września doszło aż do 7 zdarzeń z ich udziałem.

Leśnicy i policja ostrzegają kierowców przed łosiami w rui (autor: pexels)

Leśnicy i policja ostrzegają kierowców przed niebezpieczeństwem, jakie mogą stanowić zakochane łosie w rui.

Tomasz Dróżdż z Nadleśnictwa w Ciechanowie informuje, że okres godowy łosi trwa do połowy października.

— Bukowisko, czyli ruje łosia, mówimy o zwierzynie płowej, przemieszczają się, wyglądają na drogę, patrzą, co jedzie, no i niestety może go trafić samochód. No nie boją się niczego, kręcą się po okolicy i szukają tych samic. Obecnie to można spotkać łosia o każdej porze dnia i nocy — ostrzega Dróźdż.

Tylko w powiecie ciechanowskim od początku września doszło aż do 7 zdarzeń z udziałem łosi.

— A jednego dnia doszło do trzech bardzo poważnych zdarzeń z udziałem łosi. W jednym z tych zdarzeń obrażenia odniosło 7 osób, a jedna osoba, 24-letni kierowca Toyota, zmarł po kilku dniach w szpitalu — informuje rzeczniczka ciechanowskiej policji Magda Sakowska.

Mowa tu o wypadku w Bardonkach koło Ciechanowa. Przed tym miejscem również przestrzega nadleśniczy Dróżdż

— W naszej okolicy mamy wyznaczone takie dwie trasy, gdzie najczęściej te wypadki się zdarzają. Na Bardonkach są znaki „Uwaga Łosie”. Mówimy tutaj o trasie na Gąsocin z Ciechanowa. Jadąc przez las, nie jedziemy szybciej, tylko wolniej. Ważne są wykoszone pobocza. Drugie takie miejsce to jest nasza sześćdziesiątka w okolicach Ościsłowa — mówi nadleśniczy.

Jeżeli dojdzie do wypadku z udziałem dzikiej zwierzyny, należy zjechać na pobocze, włączyć światła awaryjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy.

