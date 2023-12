Nowa edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W tym roku więcej pieniędzy na projekty RDC 08.12.2023 06:14 Ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W tym razem na projekty przeznaczona zostanie większa kwota niż w ubiegłym roku. W tej edycji na realizację pomysłów mieszkańców samorząd województwa przeznaczył rekordowe 30 mln zł. Projekty można zgłaszać do 21 stycznia 2024 r.

Budżet Obywatelski Mazowsza. Można zgłaszać projekty (autor: Piotr Nowakowski)

Mieszkańcy województwa w najnowszej edycji Budżetu Obywatelskiego mają nie 25 jak dotychczas, ale 30 mln zł. Zwiększone zostały limity na poszczególne projekty.

– Jeśli chodzi o projekty nieinwestycyjne, to do tej pory było 200 tysięcy, a teraz jest 240. A w przypadku projektów inwestycyjnych kwota na jednorazowy wniosek została zwiększona do miliona dwustu – informuje członek zarządu Mazowsza Janina Ewa Orzełowska.

Wnioski można zgłaszać do 21 stycznia przyszłego roku. Aby maksymalnie ograniczyć w nich błędy, urząd uruchomi bezpłatne porady telefoniczne.

Pracownicy będą pełnić dyżur pod numerami telefonów: 22 59 79 693, 22 59 79 277, 22 43 79 482.

– Porady odbędą się w grudniu i styczniu od 16 do 19. Będzie można zadzwonić do pracowników zajmujących się sprawdzaniem wniosków i dopytać, doprecyzować, rozwiać swoje wątpliwości – dodaje Orzełowska.

Jakie projekty?

Środki Budżetu Obywatelskiego Mazowsza są częścią budżetu województwa, dlatego zadania, które można z nich realizować, muszą dotyczyć zadań o charakterze wojewódzkim, np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury społecznej czy drogowej.

Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego.

