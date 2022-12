Biegły oceni stan zwierząt w parku rozrywki pod Łomiankami. Kontrola prawdopodobnie w poniedziałek Adrian Pieczka 02.12.2022 06:14 W poniedziałek prawdopodobna kontrola w parku rozrywki Pepeland w Dziekanowie Nowym pod Łomiankami. Jak alarmowali urzędnicy, przetrzymywane tam zwierzęta żyją w fatalnych warunkach. Potwierdziła to również wstępna kontrola.

Biegły oceni stan zwierząt w parku rozrywki pod Łomiankami/zdjęcie ilustracyjne (autor: pixabay)

- Teraz planujemy kontrole z biegłym lekarzem weterynarii - mówi Monika Jakubiak-Rososzczuk, rzeczniczka urzędu w Łomiankach. - Który oceni, indywidualny stan każdego zwierzęcia przebywającego w parku rozrywki. Wnieśliśmy już także o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego. To ona będzie podstawą do wydania decyzji o dalszym losie zwierząt. Mam nadzieję, że w poniedziałek dopniemy sprawę i będziemy mogli przeprowadzić tę kontrolę, a potem wydać decyzję - wyjaśnia.





Urzędnicy informują, że już znaleźli się chętni, którzy zajmą się zwierzętami, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Postępowanie ratusza

Rzeczniczka Łomianek Monika Jakubiak-Rososzczuk wyjaśniała w poniedziałek, że urząd prowadzi swoje działania administracyjne.

- Nie mamy dokumentów, na podstawie których moglibyśmy interweniować natychmiast, czyli prowadzimy procedury. Każdego dnia na miejscu są nasi pracownicy, są pracownicy naszego wydziału Referatu Ochrony Środowiska, jak również Straż Miejska, natomiast musimy pracować na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego - tłumaczyła.



Urzędnicy wskazywali też na utrudniony kontakt z właścicielem parku.

- Musimy skontaktować się z właścicielem tego miejsca. I to jest bardzo trudne, bo właściciel nie wykazuje chęci współpracy. Wysłaliśmy już do niego pismo z prośbą o udostępnienie dokumentów zwierząt. Musimy go poinformować skutecznie o wszczęciu postępowania. To oznacza, że albo musi odebrać od nas dokument, albo musi go dostać pocztą i go odebrać. Jeśli go nie odbierze, a my dostaniemy potwierdzenie, minie dwa tygodnie, dopiero wtedy będziemy mogli przyjąć, że skutecznie go poinformowaliśmy - mówiła rzeczniczka.

Niedożywione i zaniedbane zwierzęta

Nieprawidłowości wykrył tam podczas kontroli Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny.

– Zastaliśmy tam dwadzieścia cztery konie, z tego, co wiem, jest ich tam więcej, ale nie zostały na przedstawione. Były tam też dwie lamy i kozy. Większość zwierząt poza kozami wykazywała cechy niedożywienia i zaniedbania, jeżeli chodzi o opiekę zootechniczną – mówił dr Dariusz Malewski z Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego.

Służby w trybie pilnym zabrały jednego kucyka, który był chory i nie był w stanie chodzić.

Weterynarze chcą również uratować pozostałe zwierzęta. – Wysłaliśmy wniosek do burmistrza Łomianek o odebranie wszystkich koni i przeniesienie ich do gospodarstwa, gdzie będą miały właściwą opiekę. Chcemy zabrać stamtąd również osły i część kóz, które nie zostały oznakowane zgodnie z prawem – dodał weterynarz.

Policja prowadzi postępowanie w tej sprawie. Weterynarze złożyli na komendę zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

