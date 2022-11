Zwierzęta w parku rozrywki pod Łomiankami nadal w złych warunkach. Chodzi o procedury administracyjne Cyryl Skiba 28.11.2022 18:01 Pomoc zwierzętom ugrzęzła w administracyjnej papierologii. Kilkadziesiąt źle traktowanych, wychudzonych koni, kóz i lam ma być trzymanych w parku rozrywki Pepeland w Sadowej pod Łomiankami. Powiatowe służby weterynaryjne zabrały stamtąd małpę i kucyka. Zwróciły się do urzędu z prośbą o interwencję, by przenieść zwierzęta do innego gospodarstwa.

Wycieńczone zwierzęta w parku rozrywki pod Łomiankami (autor: Pixabay)

Rzeczniczka Łomianek Monika Jakubiak-Rososzczuk wyjaśnia, że urząd prowadzi swoje działania administracyjne.

- Nie mamy dokumentów, na podstawie których moglibyśmy interweniować natychmiast, czyli prowadzimy procedury. Każdego dnia na miejscu są nasi pracownicy, są pracownicy naszego wydziału Referatu Ochrony Środowiska, jak również Straż Miejska, natomiast musimy pracować na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego - tłumaczy.



Urzędnicy wskazują też na utrudniony kontakt z właścicielem parku.

- Musimy skontaktować się z właścicielem tego miejsca. I to jest bardzo trudne, bo właściciel nie wykazuje chęci współpracy. Wysłaliśmy już do niego pismo z prośbą o udostępnienie dokumentów zwierząt. Musimy go poinformować skutecznie o wszczęciu postępowania. To oznacza, że albo musi odebrać od nas dokument, albo musi go dostać pocztą i go odebrać. Jeśli go nie odbierze, a my dostaniemy potwierdzenie, minie dwa tygodnie, dopiero wtedy będziemy mogli przyjąć, że skutecznie go poinformowaliśmy - mówi rzeczniczka.



Swoje postępowanie prowadzi policja. Sprawdzane jest, czy dochodzi do znęcania się nad zwierzętami.

