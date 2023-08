ASF na Mazowszu. Rolnicy z Mazowsza dostaną darmowe pakiety ochronne Iwona Rodziewicz-Ornoch 01.08.2023 20:43 600 pakietów bioasekuracyjnych za darmo dla rolników z Mazowsza. Paczki, których zawartość szacowana jest na ok. 400 zł otrzymują ci, którzy trzymają trzodę chlewną. Powodem jest Afrykański Pomór Świń.

Afrykański pomór świń na Mazowszu (autor: Pixabay)

Rolnicy z Mazowsza, w związku z ASF, otrzymają 600 darmowych pakietów bioasekuracyjnych.

- Te paczki to taka profilaktyka połączona z edukacją - mówi Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii Paweł Jakubczak. - Z racji tego, że rolnicy nawet nie bardzo do dzisiaj wiedzą, co oni powinni posiadać w swoich zasobach bioasekuracyjnych, to uznaliśmy z panem wojewodą, że dobrze byłoby demonstracyjnie chociażby takie pakiety zakupić. W tym pakiecie są kombinezony, ochraniacze, rękawiczki, stacje bajtowe dla szkodników. Jest pięciolitrowy koncentrat środka dezynfekującego - wymienia.

W tym roku odnotowano w naszym województwie dwa ogniska ASF w gospodarstwach rolnych. Prawie 2 300 sztuk zwierząt trzeba było wybić i zutylizować w powiecie makowskim i radomskim.

