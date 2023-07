ASF na Mazowszu. Padłych dzików szukają wyszkolone psy. „Są skuteczniejsze niż ludzie” Olga Kwaśniewska 17.07.2023 18:55 Psi nos w walce z afrykańskim pomorem świń. Padliny dzików w mazowieckich lasach szukają specjalnie szkolone czworonogi. Są skuteczne - jednego dnia potrafią odnaleźć nawet pięć padłych sztuk, podczas gdy człowiek około jeden na miesiąc - mówi wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Jakubczak.

Dziki (autor: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie/Paweł Fabijański)

Już nie ludzie, a specjalnie wyszkolone psy będą poszukiwać padliny dzików w lasach na Mazowszu. Mazowiecki wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Jakubczak podkreśla, że to skuteczniejszy sposób na eliminację wirusa afrykańskiego pomoru świń, choć wymaga długiej pracy z psem.

- To jest długi proces, około 6-miesięczny, wymagający szkolenia psa właśnie nie na zwierzynę, tylko na padlinę zwierząt. Znajdzie truchło, zalegnie przy nim pies, daje głos. Bardzo fajne to jest. To jest pierwsze nasze działanie, będziemy to robić teraz w obszarze legionowskim - mówi.





A później także w lasach w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego.

- Ale w ramach walki z ASF pojawią się także specjalne zapory zapachowe - dodaje Jakubczak. - To są pasy szerokości nawet do 9 metrów, które będą spryskiwane specjalnymi preparatami. One mają za zadanie utrzymywanie w latach endemicznych w pewnych obszarach występowania choroby. Oznacza to, że nie będą watahy kontaktować się ze sobą. Takie jest założenie tych barier - wyjaśnia.



Ponad 10-kilometrowa pojawi się w powiecie wyszkowskim, kolejne trzy pojawią się w okolicach Żuromina i Mławy. Dodatkowa ma być także na wałach wiślanych na południu województwa. W tym roku wykryto już ponad 60 przypadków ASF u dzików - to o blisko 20 więcej niż w całym 2022, a także jeden w hodowli trzody w powiecie makowskim. W sumie w skażonym gospodarstwie i dwóch kontaktowych wybito prawie 150 świń.

