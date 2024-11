W piątek rozpoczną się pierwsze wypłaty świadczeń z programu „Aktywnie w żłobku” Adrian Pieczka 25.11.2024 21:00 Już w piątek rozpoczną się pierwsze wypłaty świadczeń z programu „Aktywnie w żłobku”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże wtedy pierwsze środki na rachunki placówek opiekuńczych za październik.

Rusza wypata środków ze świadczenia Aktywnie w żłobku (autor: Pixabay)

Pierwsze wypłaty środków z programu „Aktywnie w żłobku” zaczną się w piątek 29 listopada. Na Mazowszu złożono ponad 30 tysięcy wniosków o wypłatę świadczenia.

Jak informuje rzecznik Mazowieckiego ZUS-u Wojciech Ściwiarsk, świadczenie przysługuje na wniosek złożony przez rodzica lub opiekuna.



– Przy rozpatrywaniu tego wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych weryfikuje w rejestrze żłobków, czy dane dziecko uczęszcza do placówki wskazanej przez rodziców we wniosku a także, czy wnioskodawca został potwierdzony w rejestrze żłobków jako opiekun dziecka – przekazał rzecznik.

W całej Polsce zostało złożonych ponad 180 tysięcy wniosków o świadczenie „Aktywnie w Żłobku” z programu Aktywny Rodzic.

Świadczenie „Aktywnie w Żłobku”

Nowe świadczenie ma zastąpić obecnie funkcjonujące dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, które przysługuje w wysokości do maksymalnie 400 zł miesięcznie, uregulowane w ustawie z dnia z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

Świadczenie „Aktywnie w Żłobku” będzie kierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dzieci do lat 3. - tj. żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna i będzie przysługiwało w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Ustawa wprowadza także górną granicę wysokości opłat żłobkowych, której przekroczenie wykluczy daną instytucję opieki lub dziennego opiekuna z procesu przyznawania świadczenia. W pierwszym okresie obowiązywania ustawy powyższy próg został określony kwotowo i będzie wynosił 2200 zł miesięcznie.

