Z Warszawy w cztery strony świata. Na Mazowszu powstanie 1,1 tys. km dróg rowerowych Adrian Pieczka 12.02.2024 21:04 1100 kilometrów dróg rowerowych powstanie na Mazowszu. Na ten cel sejmik zarezerwował 11 mln zł. Drogi połączą się z europejskimi trasami turystycznymi. Dziś podpisano umowy na koncepcję budowlaną połowy z nich.

W województwie mazowieckim powstanie 1100 km tras dróg rowerowych. Pierwsze dwie umowy dotyczące koncepcji budowy ok. 550 km tras rowerowych zostały właśnie podpisane. Mowa o trasach łączących Warszawę z województwami łódzkim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Na ten cel sejmik Mazowsza zarezerwował 11 mln zł.

- Inwestycja poprawi bezpieczeństwo rowerzystów - mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk. - Dzięki tym działaniom, które wspiera Unia Europejska, rozdzielić te ruchy - ruch rowerowy od ruchu samochodowego, co wpływa bardzo mocno na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg - tłumaczy.





- Z Warszawy pojedziemy w cztery strony świata - informuje dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego Elżbieta Kozubek. - Kozienice aż do granicy województwa mazowieckiego ze świętokrzyskim przez Radom. I to jest ta do Radomia. Dalej Siedlce aż do granicy województwa i do Żyrardowa do granicy województwa łódzkiego. I tutaj ten kawałek od granicy stołecznego do granicy województwa warmińsko-mazurskiego - mówi.





W ciągu roku mają powstać koncepcje budowlane 550 kilometrów tras, które zostaną wybudowane za około 3 lata. Koszt całej budowy 1100 km dróg rowerowych to 700 milionów złotych.

Trasy realizowane przez samorząd województwa będą częścią sieci EuroVelo - europejskiej sieci szlaków rowerowych. - Jest to projekt Europejskiej Federacji Cyklistów, którego celem jest budowa 19 długodystansowych szlaków rowerowych biegnących przez całą Europę. Całkowita długość szlaków ma wynosić prawie 90 tysięcy kilometrów. Mazowsze będzie częścią wielkiego projektu – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

