„To świat po katastrofie”. Premiera „Wyspy” w reż. Tomasza Mana w CSW Zamek Ujazdowski RDC 28.05.2024 15:04 W Sali im. Wojciecha Krukowskiego w budynku Laboratorium obok Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w czwartek odbędzie się premiera autorskiej sztuki Tomasza Mana pt. „Wyspa”. Reżyserem przedstawienia jest Tomasz Man, a występują w nim Maja Ostaszewska i Andrzej Chyra.

Przygotowania do premiery „Wyspy” Tomasza Mana (autor: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski/FB)

„»Wyspa« jest przypowieścią o naszych marzeniach. Zamiast na »wyspy szczęśliwe« zaprowadziły nas one do świata, który na nowo musimy nazwać, bo przecież nadal istnieje. Czy odnajdziemy się w nim, czy uda nam się uwolnić i wyjść ze stanu izolacji i czy staniemy się bardziej odpowiedzialni, to się okaże” – czytamy w zapowiedzi spektaklu.

Jak wyjaśniono, „bohaterowie spektaklu są małżonkami, którzy znaleźli się na wyspie”. „Żyją odizolowani od reszty świata, który nie wiadomo, czy istnieje. Czy rzeczywiście tylko ci ludzie ocaleli? Oni tego nie wiedzą. My też nie wiemy” – napisano o akcji przedstawienia.

„Powracają do przeszłości, kiedy jeszcze wszystko było na swoim miejscu, także konflikty, wzajemne pretensje i zawiedzione nadzieje. Zapominają, że ich świat to świat po katastrofie” – wyjaśniono. „Izolacja oznacza brak łączności i złudzenie, że przetrwała jeszcze odradzająca się wciąż przyroda oraz… miłość, która »odsuwa« wszelką pychę” – podkreślono w informacji o spektaklu.

Autorem tekstu i reżyserem jest Tomasz Man. Scenografię zaprojektowała Anetta Piekarska-Man. Za wizualizacje odpowiada Zuzanna Piekarska. Muzyka – Paweł Romańczuk i Tomasz Man.

Premiera „Wyspy” – 30 maja o godz. 19 w Sali im. Wojciecha Krukowskiego w budynku Laboratorium obok Zamku Ujazdowskiego.

Spektakl w formule audioteatru został sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

