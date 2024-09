Słuchowisko „Jestem zabójcą” i goście specjalni w „Wieczorze literackim” RDC 27.09.2024 15:46 W najbliższym „Wieczorze literackim” zaprezentujemy słuchowisko „Jestem zabójcą” z 1952 roku w reżyserii Zbigniewa Kopalki według komedii Aleksandra Fredry pod tym samym tytułem. Ponadto gośćmi Jana Bończy-Szabłowskiego będą dr Tomasz Miłkowski, dziennikarz, krytyk literacki i teatralny, Barbara Garstka, aktorka teatralna i filmowa oraz Karol Puciaty, aktor. Do usłyszenia w niedzielę o godz. 20:10!

Zapraszamy na "Wieczór literacki" w Polskim Radiu RDC (autor: RDC)

Słuchowisko „Jestem zabójcą” zaprezentujemy w najbliższym „Wieczorze literackim” RDC. Stary Kokoszkiewicz postanawia poślubić swoją siedemnastoletnią wychowanicę Klarę. O jej rękę zabiega Karol Marski. Klara jest mu przychylna. Kokoszkiewicz jest nieustępliwy. Przyjaciel Kokoszkiewicza Jan Dowmunt oraz oboje służący, Zuzia i Filip, stoją po stronie młodych i zakochanych. Wspólnie knują intrygę. Kokoszkiewicz „zabija” intruza, który wtargnął do jego ogrodu. Okazuje się, że to Karol Marski. Za radą przyjaciela Kokoszkiewicz pisze antydatowany list do Marskiego, w którym zgadza się na małżeństwo Karola z Klarą i zaprasza go na obiad. List zastąpi poprzednią kartkę Kokoszkiewicza do Marskiego z odmową oddania Klary i licznymi groźbami. Okazuje się, że Marski cudownie ożywa. Kokoszkiewicz martwi się utratą Klary, lecz jest wielce kontent, że nie jest zabójcą.

Sylwetki aktorskie Wojciecha Brydzińskiego i Kazimierza Dejunowicza występujących w słuchowisku przypomni dr Tomasz Miłkowski, dziennikarz, krytyk literacki i teatralny, prezes polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych.

Gościem „Wieczoru Literackiego” będzie także Barbara Garstka, aktorka teatralna i filmowa, która opowie o swojej fascynacji postacią Elżbiety Czyżewskiej, którą zagrała w serialu „Osiecka”. Barbara Garstka stworzyła też monodram „Najszczęśliwszy dzień” inspirowany historią życia Czyżewskiej. Najbliższe wystawienie spektaklu w reżyserii Magdaleny Małeckiej -Wippich odbędzie się już 4 października w Promie Kultury Saska Kępa.

W „Wieczorze Literackim” Barbarze Garstce towarzyszyć będzie aktor Karol Puciaty, wraz z którym gra w przedstawieniu „Amadeusz” w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi.

Słuchowisko „Jestem zabójcą” | premiera: 14.04.1952

Twórcy:

Aleksander Fredro (Autor tekstu)

Zbigniew Kopalko (Autor adaptacji)

Zbigniew Kopalko (Reżyser)

Andrzej Złomski (Realizator)

Ewa Habielska (Realizator)

Obsada:

Andrzej Szczepkowski (Karol Marski)

Justyna Kreczmarowa (Klara Milecka)

Kazimierz Dejunowicz (Filip, służący)

Jan Ciecierski (Kacper Kokoszkiewicz)

Wojciech Brydziński (Jan Dowmunt)

Janina Anusiakówna (Zuzia, służąca)

