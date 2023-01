Udział Żydów w walce o niepodległość Polski. Wystawa w ŻIH Cyryl Skiba 19.01.2023 12:41 Bezpłatny styczeń z wystawą czasową "Ramię przy ramieniu? Żydzi w polskich dążeniach niepodległościowych 1794-1918". Ekspozycja do zobaczenia w Żydowskim Instytucie Historycznym.

Wystawa w Żydowskim Instytucie Historycznym (autor: Żydowski Instytut Historyczny)

Kurator wystawy Jakub Bendkowski podkreślał w Poranku RDC, że to pierwsze takie zmierzenie się z tematem.

- Jest to taki szkic, tutaj oczywiście nie wyczerpaliśmy tematu, bo to temat na wiele tomów i wiele lat badań. To próba pokazania różnych procesów, które doprowadziły do tego, że część Żydów, niewielka, ale istotna zaangażowała się w te walkę wręcz pokazuje to całe tło, które doprowadziło do częściowej integracji, częściowej asymilacji, przyjęcia po części kultury polskiej, ale też niezapomnienia o swoich korzeniach - dodaje.

Wystawa opowiada m.in o powstaniu styczniowym, którego 160. rocznicę obchodzimy w tym roku.

W siedzibie ŻIH przy ulicy Tłomackie 3/5, 150 oryginalnych dzieł z epoki: ryciny, zdjęcia i obrazy. Najstarsze pochodzą z ok. 1800 r., najnowsze z lat 30. XX w.

Wystawa potrwa do 26 marca.

