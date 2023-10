26 tys. osób w trzy dni. Muzeum Historii Polski podsumowało Festiwal Otwarcia RDC 03.10.2023 22:29 Festiwal Otwarcia pokazał duże zainteresowanie Muzeum Historii Polski. Od piątku do niedzieli odwiedziło nas ponad 26 tys. osób – powiedział dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.

- Zainteresowanie wizytą w naszym muzeum podczas Festiwalu Otwarcia było bardzo duże. Już w czwartek wszystkie wejściówki na zwiedzanie kuratorskie oraz z przewodnikiem wystawy czasowej oraz gmachu zostały rozdane. Nie mówię już o tym, że na koncert sanah wejściówek nie było po trzech minutach od rozpoczęcia rejestracji – powiedział Robert Kostro.

- Podczas Festiwalu Otwarcia MHP zebrałem mnóstwo gratulacji, były zachwyty nad budynkiem, wystawą, widokiem z dachu. Najbardziej poruszające było dla mnie spotkanie z jednym z naszych współpracowników i członkiem Młodzieżowej Rady Muzeum, który podszedł do mnie i powiedział: „Panie dyrektorze, ja się zakochałem w tym budynku. Cieszę się, że mogłem być tutaj w te dni, to dla mnie ogromne przeżycie”. Naprawdę w czasie weekendu otwarcia panowała świetna atmosfera. Widziałem ogromne zaangażowanie moich współpracowników, ale także widziałem, że odwiedzający nas goście chcieli z nami porozmawiać, dowiedzieć się o budowie i o tym, co teraz jest w muzeum, naprawdę z wielkim zainteresowaniem słuchali tego, co chcieliśmy im powiedzieć – powiedział dyrektor MHP.

Zaznaczył także, że wydarzenia artystyczne – czwartkowy koncert symfoniczny oraz niedzielny koncert sanah – były na najwyższym poziomie oraz pokazały możliwości audytorium, znajdującego się w gmachu muzeum. - Oprócz tego odbyła się debata, zaprezentowaliśmy także nasze działania edukacyjne. Myślę, że dobrze zaprezentowaliśmy możliwości Muzeum Historii Polski – podkreślił.

Co można zobaczyć w Muzeum Historii Polski?

Od momentu otwarcia muzeum dostępna dla zwiedzających jest wystawa czasowa „Wielkie i małe historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski”. Opowiada ona o darach i darczyńcach, o znaleziskach archeologicznych, ale i o odzyskiwaniu zagrabionych zabytków. Ekspozycję tworzy pięćset z blisko sześćdziesięciu tysięcy obiektów, które MHP posiada w swoich zbiorach. Stanowią one opowieść o tysiącu lat polskich dziejów, rysując rozmaite konteksty – polityczne, cywilizacyjne i kulturalne. Na wystawie znalazły się dzieła sztuki i rzemiosła, zabytki o kluczowym znaczeniu dla historii Polski i Polaków, ale także pozornie zwyczajne przedmioty, które często były świadkami poruszających losów ich właścicieli. Wystawa będzie dostępna do marca.

Jak poinformował Robert Kostro, kolejna wystawa czasowa będzie dotyczyła tego, jak na przestrzeni dziejów opowiadano o historii Polski. - Zobaczmy, jak polska historia była przedstawiana od czasów Galla Anonima aż po czasy współczesnych filmów historycznych czy współczesnych muzeów – wyjaśnił.

Odwiedzający Muzeum Historii Polski mogą wjechać na taras widokowy, który znajduje się na dachu muzeum, z którego rozpościera się imponujący widok na Warszawę – zarówno na tę prawobrzeżną, jak i lewobrzeżną.

Muzeum jest otwarte od środy do niedzieli. Można je zwiedzać zarówno z przewodnikiem, jak i samodzielnie. Wystawę czasową można zwiedzać za symboliczną złotówkę aż do 11 listopada.

Gmach MHP składa się z sześciu poziomów – dwóch podziemnych oraz czterech naziemnych – a jego powierzchnia wynosi 44 tys. m2. Główne wejście do Muzeum Historii Polski zostało usytuowane od strony placu Gwardii. Wygląd tej przestrzeni nie jest jednak przypadkowy. Układ budynków oraz placu został tak zaplanowany przez architektów, aby odzwierciedlał układ koszar Gwardii Koronnej z końca XVIII wieku. W tym miejscu za czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego stało kilka pawilonów, a po bokach plac flankowany był kolejnymi pawilonami.

Do MHP zwiedzający wchodzą przez hol główny, z którego można będzie udać się do sali wystaw czasowych położonej po prawej stronie. Opowieść muzealna nie zaczyna się jednak w holu głównym: będzie on pełnić funkcję przestrzeni funkcjonalnej, w której znajdą się kasy, recepcja, szatnia, wózkownia i muzealny sklep. W przyszłości sercem MHP będzie wystawa stała, do której z holu prowadzi reprezentacyjna klatka schodowa.

Kiedy wystawa stała?

Wystawa stała będzie udostępniona zwiedzającym w 2026 r. Opowie o ponadtysiącletniej historii polskiego narodu oraz państwa. Narracja rozpoczyna się w drugiej połowie X, a kończy na pierwszych dekadach XXI w. Wystawa ma układ chronologiczno-tematyczny, a historia Polski zostanie w niej opowiedziana za pomocą sześciu galerii. W pierwszej zwiedzający poznają dzieje Piastów i Jagiellonów. Później nastąpi opowieść o dawnej RP, która zakończy się na rozbiorach. Trzecia galeria będzie dotyczyć historii Polski pod zaborami, do 1914 r. Czwarta zostanie poświęcona I wojnie światowej oraz II RP. Najmniejsza pod względem metrażu – choć najbardziej gęsta od wydarzeń – będzie galeria poświęcona II wojnie. Z kolei szósta galeria przedstawi losów Polaków w epoce komunizmu. Będzie też siódma przestrzeń, stanowiąca rolę swoistego aneksu do historii. Ta część, nazwana "Historią niedokończoną", opowie o Polsce po 1990 r.

Wystawę stałą będą tworzyć ponad trzy tysiące eksponatów, w tym kilka eksponatów wielkogabarytowych: pień tzw. dębu czarnego, lokomobila, transporter opancerzony SKOT, a także fragmenty pomnika Dzierżyńskiego, którego demontaż w 1989 r. był jednym z symboli upadku komunizmu w naszym kraju. Przestrzeń wystawy stałej będzie liczyć 7,3 tys. m2.

Gmach MHP jest wielofunkcyjny. Oprócz przestrzeni wystawienniczych, konserwatorskich oraz magazynów w nowym gmachu MHP znajdą się sale dydaktyczne i warsztatowe, a także czytelnia i biblioteka oraz biura muzeum. W gmachu muzeum znajdzie się również audytorium, mogące pomieścić blisko 580 widzów – tam będą się odbywały m.in. występy Sinfonii Iuventus, dla której sala muzealna będzie główną salą koncertową. Oprócz audytorium budynek jest również wyposażony w salę kinowo-teatralną mogącą pomieścić blisko 140 osób. Łącznie z kilkoma mniejszymi pomieszczeniami tworzą one atrakcyjne centrum konferencyjne. To unikalna na terenie Warszawy przestrzeń do organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych czy biznesowych.

