Maja Kleczewska o swojej wizji Teatru Powszechnego: Czekam na teatr młodych, który mnie zmiecie Cyryl Skiba 27.03.2025 19:46 Teatr Powszechny ma łączyć stare z nowym - uważa Maja Kleczewska, jedna z najważniejszych twórczyń teatralnych ostatnich dwóch dekad, reżyserka teatralna, nowa dyrektorka Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie. O swojej wizji sceny na stołecznej Pradze Północ opowiedziała Beacie Jewiarz w audycji „W rytmie kultury” w Międzynarodowym Dniu Teatru.

Maja Kleczewska stanowisko dyrektora Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie obejmie we wrześniu na pięć sezonów artystycznych. W Międzynarodowym Dniu Teatru była naszym gościem w audycji „W rytmie kultury”.

Zapowiedziała, że zależy jej na zbijaniu wizji doświadczonych twórców i reżyserów z młodymi aktorami.

- Tam będziemy się spotykać w takim gronie reżyserów, jak ja to mówię, starych, czyli właściwie moich rówieśników, z artystami bardzo młodymi. I to wydaje mi się ciekawe, inspirujące, bo też czeka się, że przyjdzie pokolenie, może to będą 20-latki, może 30-latki, które nas jakby z tego teatralnego pokładu trochę zmiotą, to znaczy przyjdą z taką energią, która będzie mówić, że oni stworzą język teatralny całkiem nowy, gdzie my poczujemy się „O rany, tego bym nie wymyśliła, nie wymyślił. To przekracza ludzkie pojęcie, co oni wyprawiają” - mówiła Kleczewska.

„Festiwal całkowicie młodego, dzikiego, nieobliczalnego teatru”

Teatr Powszechny ma być miejscem otwartym na bardzo młode osoby. Reżyserka podkreślała, że chce dać im przestrzeń, by robili to, co chcą.

- Festiwal całkowicie młodego, jakiegoś dzikiego, nieobliczalnego teatru, który bazuje na takiej ekspresji, która nie jest sformatowana. Bo ja nie chciałabym, żeby to reżyserowali doświadczeni reżyserzy. Chciałabym, żeby to byli ludzie, którzy umieją pracować z młodzieżą, ale po prostu są inspirujący dla nich, żeby im powiedzieć „Słuchajcie, róbcie co chcecie, po prostu skandujcie, tańczcie, rapujcie, piszcie manifesty, opowiadajcie to wszystko, na co nie ma miejsca w szkole na przykład” - wskazała.

Sytuacja ekonomiczna twórców do poprawy

W Międzynarodowym Dniu Teatru Kleczewska zwróciła uwagę na złą sytuację ekonomiczną wielu twórców. Zaznaczyła, że aktorzy teatralni nie mogą zarabiać pensji na poziomie najniższej krajowej.

- Nie są w stanie się z tego po prostu utrzymać, zapłacić, po prostu żyć godnie i w związku z tym szukają ogromnej ilości prac zleconych, więc są zaganiani, jacyś zdyszani. Po prostu są cały czas w takim napięciu, że muszą, żeby im się domknął miesiąc, strasznie dużo jeszcze poza teatrem zrobić, bo nie mogą liczyć na to, że Instytucja, która po prostu ich zatrudnia, zapewni im takie normalne, w miarę spokojne przeżycie 30 dni - wyjaśniła.



Maja Kleczewska zdradziła, że pierwszą premierą nowego sezonu Teatru Powszechnego będzie spektakl na podstawie książki Hanny Krall „Fantom Bólu”. Pisarka, reporterka i dziennikarka w maju będzie świętować swoje 90 urodziny.

Maja Kleczewska, urodzona w 1973 roku, to jedna z najważniejszych postaci współczesnego teatru w Polsce. Studiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie reżyserię w warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza oraz krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Swoją karierę rozpoczynała pod opieką takich twórców, jak Krzysztof Warlikowski czy Krystian Lupa.

Na przestrzeni lat reżyserowała liczne spektakle w czołowych teatrach w Polsce i za granicą. Do jej najważniejszych realizacji należą m.in.: „Makbet” Szekspira, „Wesele” Wyspiańskiego, „Dziady” Mickiewicza czy „Hamlet”. Jej prace były prezentowane na międzynarodowych festiwalach teatralnych w Wenecji, Paryżu, Londynie, Berlinie, Madrycie i wielu innych miastach. Jest wielokrotnie nagradzaną artystką. Otrzymała Paszport „Polityki” za umiejętne wpisywanie współczesnych problemów w klasyczne fabuły, nagrodę Srebrnego Lwa na Biennale w Wenecji za innowacyjność w teatrze oraz Grand Prix Festiwalu Boska Komedia. W 2023 roku uhonorowano ją Nagrodą im. Kazimierza Kutza, a w 2024 roku – Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

