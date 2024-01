„Szalone Nożyczki, czyli kto zabił?”. Kultowa komedia kryminalna w odświeżonej odsłonie RDC 08.01.2024 12:17 Kultowa komedia kryminalna w odświeżonej formie – premiera spektaklu „Szalone Nożyczki, czyli kto zabił?” w poniedziałek 8 stycznia w warszawskiej Scenie Relax. W przedstawieniu występują m.in. Aleksandra Szwed, Łukasz Płoszajski i Dorota Chotecka.

8 „Szalone Nożyczki, czyli kto zabił?” w Scenie Relax (autor: Jacek Prondzynski)

Na warszawską Scenę Relax wraca w odświeżonej formie kultowa komedia kryminalna „Szalone Nożyczki, czyli kto zabił?”. To jednak coś więcej niż spektakl. W tworzeniu tego dzieła teatralnego bowiem aktywny udział bierze również publiczność, która razem ze scenicznymi bohaterami prowadzi śledztwo i szuka odpowiedzi na pytanie: kto zabił Izabelę Czerny, wybitną pianistkę, mieszkającą tuż nad salonem fryzjerskim?

„Szalone nożyczki” to dowód na to, że wieczór, podczas którego popełniono morderstwo, może być czasem przepełnionym śmiechem i oddechem od dnia codziennego.

– Tekst spektaklu daje sporą przestrzeń do zabawy aktorów z widzami. Sprawna realizacja tego tytułu pozwala na około dwie godziny przenieść się do szalonego, pełnego dezynwoltury świata śmiechu i zbrodni. Mam poczucie, że nasze „Szalone nożyczki” to spektakl świeży i energetyczny. Na tym nam też najbardziej zależało, żeby widzowie po wyjściu z teatru byli napełnieni pozytywną energią. Wierzę, że to nam się udało – mówi reżyser Rafał Szumski.

Wyjątkową rolę w spektaklu odgrywają również kostiumy zaprojektowane przez Joannę Ciesielską i Michała Piróga.

– Stworzyliśmy pajęczynę skojarzeń z kultowymi obrazami filmowymi, modą uliczną. W „Szalonych nożyczkach” pojawiają się odwołania do takich klasyków jak „Klatka dla ptaków”, „Biały Lotos”, „House of Gucci”, jak i zaczerpnięte z życia londyński grunge czy też japońskiego streetwearu. Chcieliśmy, by każdy widz czuł się trochę jak w domu, wygląda znajomo, ale za diabła nie mam pojęcia z czym i skąd mogę to kojarzyć – opowiada Piróg.

Popis gry aktorskiej

– Aktor jest uzależniony od widza, bez widza aktor nie istnieje, dlatego wielką przyjemność sprawia aktorowi publiczność, która żywiołowo reaguje, która na naszej komedii dobrze się bawi. Tym bardziej że sama bierze udział w rozwiązaniu tajemnicy. To dla nas nagroda za trud, który wkładamy w rolę i w próby. Odczuwam ogromną radość, grając Panią Dąbek i widząc, jak po naszym spektaklu publiczność wstaje i jest szczęśliwa – przyznaje Dorota Chotecka, która w spektaklu wciela się w Panią Dąbek.

– Każdy z nas przyniósł swoją walizkę zawodowego doświadczenia i głowę pełną nowych pomysłów. Wszyscy się wspólnie wspieraliśmy, żeby powstały nie tylko wyraziste postaci, ale także humor, który będzie zaskakujący dla widowni, żeby ani przez chwilę nie było nudno. I kiedy dziś czytam komentarze po naszym spektaklu: „aktorzy na scenie też się świetnie bawili”, wiem, że udało nam się wykonać plan, oszukać widza i pokazać, że zabójstwo na scenie może przynieść nie tylko masę zaskoczenia i tajemnicy, ale również potężny zastrzyk dobrego humoru – dodaje Łukasz Płoszajski.

OBSADA:

Barbara – Aleksandra Szwed / Magdalena Margulewicz

Dominik Kowalewski – Michał Paszczyk / Łukasz Płoszajski / Maciej Wilewski

Antoni Grzebiński (Tonio) – Artur Pontek / Adam Adamonis

Pani Dąbek – Dorota Chotecka / Karina Seweryn

Edward Wurzel – Michał Piróg / Piotr Tołoczko

Michał Tomasiak – Patryk Cebulski / Maciej Wilewski

REALIZATORZY:

Paul Portner – autor

Elżbieta Woźniak – przekład

Rafał Szumski – reżyseria

Maciej Kowalewski – opieka artystyczna

Michał Piróg i Joanna Ciesielska – kostiumy

Prismedia – producent

PREMIERA 8 stycznia 2024 roku, kolejne spektakle w Scenie Relax: 27.01, 19.02, 25.02, 10.03, 03.04, 23.04, 27.05, 16.06.

