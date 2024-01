Cztery Złote Globy dla filmu „Oppenheimer” RDC 08.01.2024 07:12 Amerykańsko-brytyjski film „Oppenheimer” otrzymał Złoty Glob za najlepszy film ubiegłego roku. W kategorii najlepszy musical - komedia zwyciężył obraz „Biedne Istoty”. 81 ceremonia wręczenia Złotych Globów zakończyła się w Beverly Hills na przedmieściach Los Angeles.

"Oppenheimer" (autor: kadr z filmu)

Biograficzny obraz „Oppenheimer” zdobył cztery Złote Globy. Poza nagrodą w głównej kategorii „najlepszy dramat”, statuetki otrzymali także odtwórca głównej roli Cillian Murphy, kompozytor Ludwig Göransson i reżyser Christopher Nolan. „Mogę zaakceptować tę nagrodę tylko w imieniu całego zespołu. My, jako reżyserzy, zbieramy ludzi i staramy się by dali z siebie to co najlepsze” - mówił.

W kategorii musical-komedia na zwycięzcę krytycy typowali obraz „Barbie”. Nagrodę otrzymała jednak czarna komedia fantastyczno-naukowa „Biedne istoty” Yórgosa Lánthimosa, amerykańskiego filmowca greckiego pochodzenia. „Tak naprawdę to przez cały wieczór chciałem pogadać z Brucem Springsteenem, z którym dzielę datę urodzenia” - żartował Yórgos Lánthimos, wskazując na obecnego wśród publiczności piosenkarza.

W kategoriach aktorskich Złote Globy otrzymali między innymi Lily Gladstone, Emma Stone, Kieran Culkin i Paul Giamatti. Film „Barbie” wygrał w nowej kategorii - największych hitów kinowych. Za najlepszy film nieanglojęzyczny uznano niemiecko-francusko-brytyjską produkcję „Anatomia upadku” - jeden z najgłośniejszych filmów roku, zdobywca kilkudziesięciu nagród na całym świecie.

Gala Złotych Globów odbyła się już po raz 81. Nagród nie przyznaje już rozwiązane w ubiegłym roku Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej przy Hollywood, ale prywatna firma z USA. Obecnie na kandydujące do nagród filmy głosuje bardziej zróżnicowana grupa 300 dziennikarzy filmowych z 75 krajów świata. Polskę reprezentuje w niej 6 osób Jolanta Czaderska Hayek, Barbara Kosecka, Adam Kruk, Anna Tatarska, białoruska krytyk filmowa Irena Kaciałovič oraz ukraińska reżyser Elena Rubashevska.

Zwycięzcy w kategoriach filmowych:

Najlepszy film dramatyczny - "Oppenheimer"

Najlepszy film komediowy lub musical - "Biedne istoty"

Osiągnięcie filmowe i finansowe - "Barbie"

Najlepszy aktor w filmie dramatycznym - Cillian Murphy (rola tytułowa w "Oppenheimerze")

Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym - Lily Gladstone (Mollie Burkhart w "Zabójcach krwawego księżyca")

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu - Paul Giammati (Paul Hunham w "Przesileniu zimowym")

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu - Emma Stone (Belle Baxter w "Biednych istotach")

Najlepszy reżyser - Christopher Nolan za "Oppenheimera"

Najlepszy film animowany - "Chłopiec i czapla"

Najlepszy film nieanglojęzyczny - "Anatomia upadku"

Najlepszy scenariusz filmowy - Justine Triet i Arthur Harari za "Anatomię upadku"

Najlepsza muzyka - Ludwig Goranson za "Oppenheimera"

Najlepsza piosenka - "What was I made for" Billie Eilish O'Connell ("Barbie")

Najlepszy aktor drugoplanowy - Robert Downey Jr. (Lewis Strauss - "Oppenheimer")

Najlepsza aktorka drugoplanowa - Da’Vine Joy Randolph (Mary Lamb w "Przesileniu zimowym"/"The Holdovers")

Zwycięzcy w kategoriach telewizyjnych:

Najlepszy serial komediowy lub musical - "The Bear"

Najlepszy miniserial, serial antologiczny, lub film telewizyjny - "Awantura" ("The Beef")

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym - Sarah Snook (Shiv Roy w "Sukcesji")

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym - Kieran Culkin (Roman Roy w "Sukcesji")

Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu - Ayo Edebiri (Sydney Adamu w "The Bear")

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu - Jeremy Allen White (Carmen "Carmy" Berzatto w "The Bear")

Najlepszy występ w telewizyjnym stand-upie komediowym - Ricky Gervais: Armageddon

Najlepszy aktor w serialu, miniserialu, serialu antologicznym lub filmie telewizyjnym - Steven Yeun

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu, miniserialu, serialu antologicznym lub filmie telewizyjnym

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu, miniserialu, serialu antologicznym lub filmie telewizyjnym - Matthew Macfadyen (Tom Wambsgans w "Sukcesji"

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu, miniserialu, serialu antologicznym lub filmie telewizyjnym - Elizabeth Debicki (księżna Diana w "The Crown")

