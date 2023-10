Ostatni film z Franciszkiem Pieczką. Premiera na amerykańskim festiwalu Adrian Pieczka 06.10.2023 17:12 „Hańba” jest ostatnim filmem, w którym zagrał Franciszek Pieczka. Etiuda zaliczeniowa pierwszego roku Warszawskiej Szkoły Filmowej będzie miała swoją premierę za miesiąc na 24. Polish Film Festival Los Angeles. Jak podkreśla reżyser Tomasz Gąsiorowski, film szeroko porusza tematykę miłości.

6 Zdjęcia z planu "Hańby" (autor: Mat. prasowy)

„Hańba” to etiuda zaliczeniowa pierwszego roku Warszawskiej Szkoły Filmowej. Swoją drogę festiwalową rozpocznie w samym sercu kinematografii, czyli w Hollywood na 24. Polish Film Festival Los Angeles już w przyszłym miesiącu.

Film opowiada historię 20-letniej Wiktorii, która jest we wczesnej ciąży. Pracuje w domu weselnym i opiekuje się schorowanym dziadkiem w jego posiadłości.

Reżyser Tomasz Gąsiorowski podkreśla, że film szeroko porusza tematykę miłości.

— Miłości, która jednak nie jest czymś prostym i całkowicie komfortowym, a która stawia bohaterom dosyć duże wyzwania. Jest to miłość nietypowa, można nawet powiedzieć, że zakazana, która tworzy naszej bohaterce wiele dylematów moralnych. Naszym bohaterom towarzyszy też samotność w świecie zewnętrznym, który wydaje się być dla nich zamknięty oraz niedostępny — mówi Gąsiorowski.

Kierowniczka produkcji Alicja Pieczka zaznacza, że film współtworzony był wraz ze studentami z roku.

— Szło to na moje zaliczenie, czyli zaliczenie jako kierownik produkcji. Na zaliczenie reżysera, czyli Tomka Gąsiorowskiego. Na zaliczenie operatora, czyli Kuby Łopko. Na zaliczenie dźwiękowca, czyli Franka Papisa. Razem szukaliśmy ekipy, razem to tworzyliśmy i jednak włożyliśmy sporo serca i czasu, żeby to powstało. Bardzo się cieszymy, że premiera „Hańby” będzie w Los Angeles i to na polskim festiwalu filmowym, dlatego, że jednak Polonia w stanach bardzo nam pomogła przy tworzeniu tego filmu — mówi kierowniczka produkcji.

Jak dodaje Alicja Pieczka „jest to nasz pierwszy poważny film”.

— „Hańba” to była nasza etiuda pierwszoroczna, więc to było tak naprawdę, pierwsze duże przedsięwzięcie, przy którym pracowaliśmy. Bardzo dużo się na pewno przy niej nauczyliśmy, mieliśmy super zgraną ekipę, dlatego jesteśmy przeszczęśliwi, że udało nam się dostać na festiwal. Z dziadkiem pracowało się też bardzo dobrze. Mogę zdradzić, ze dziadek dopiero chwilę przed zdjęciami się dowiedział, że będzie grał w tym filmie, pomimo tego, że szkoła już wiedziała wcześniej. Ja też nie brałam pod uwagę tego, że on może się nie zgodzić — opowiada.

W rolach głównych wystąpili Emma Giegżno, Kamil Studnicki oraz Franciszek Pieczka. 24. Polish Film Festival Los Angeles startuje 9 listopada.

Czytaj też: Karol Samsel o literackim Noblu: wybór Jona Fosse zwrotem w literaturę wysoko artystyczną

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/JD