Słuchowisko „Operetka” z Markiem Kondratem i Anną Seniuk w Polskim Radiu RDC RDC 17.10.2024 09:44 W najbliższym „Wieczorze literackim” Polskiego Radia RDC zaprezentujemy słuchowisko „Operetka” z 1980 roku w adaptacji i reżyserii Zbigniewa Kopalki według dramatu Witolda Gombrowicza pod tym samym tytułem.

Witold Gombrowicz (autor: Bohdan_Paczowski, Public domain, Wikimedia Commons)

Ostatnia sztuka w dorobku Witolda Gombrowicza ukazała się w 1966 roku, wraz z III tomem „Dziennika”, nakładem Instytutu Literackiego w Paryżu. Paryskie wydanie było jedynym, jakie zostało opublikowane w języku polskim za życia autora. Witold Gombrowicz zmarł w lipcu 1969 roku, nie doczekawszy scenicznej adaptacji swego dzieła.

„Operetka” łącząca elementy groteski, parodii i teatru absurdu wymyka się jednoznacznym kategoriom, dając także inscenizatorom pole do eksperymentów w warstwie muzycznej.

W autorskim komentarzu do sztuki Gombrowicz napisał: „Robota artysty jest wiecznym łączeniem sprzeczności, przeciwieństw – i, jeśli zabierałem się do formy tak lekkomyślnej, to żeby ją opatrzyć i uzupełnić powagą i bólem. Z jednej strony przeto ta operetka winna być od początku do końca tylko operetką, nienaruszalną i suwerenną w swoich operetkowych elementach; a z drugiej ma być jednakże patetycznym ludzkości dramatem. Nikt by nie uwierzył, ile wysiłków pochłonęła organizacja dramatyczna tego głupstwa. Zamknąć w operetce pewną pasję, pewien dramat, pewien patos, nie naruszając jej świętej głupoty – oto kłopot niemały!”.

W roku Witolda Gombrowicza zapraszamy na radiową wersję „Operetki"=” w mistrzowskim wykonaniu – usłyszymy m.in. Marka Kondrata, Janusza Zakrzeńskiego, Mariana Kociniaka i Annę Seniuk.

Emisję słuchowiska poprzedzi rozmowa o kulisach powstania „Operetki”, teatralnych inscenizacjach oraz o jej miejscu w twórczości Witolda Gombrowicza.

Gościem Jana Bończa-Szabłowskiego będzie prof. Józef Olejniczak z Instytutu Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek kapituły nagrody literackiej im Witolda Gombrowicza.

Słuchowisko „Operetka”

premiera: 25.12.1980 r.

autor tekstu: Witold Gombrowicz

adaptacja i reżyseria: Zbigniew Kopalko

realizacja akustyczna: Andrzej Złomski

ilustracja muzyczna: Maciej Małecki

OBSADA:

Andrzej Żarnecki (Mistrz Fior),

Stanisław Zaczyk (Książę Himalaj),

Anna Seniuk (księżna Himalaj),

Marek Kondrat (Hrabia Szarm),

Marian Kociniak (Baron Firulet),

Barbara Winiarska (Albertynka),

Janusz Zakrzeński (Hrabia Hufnagel),

Jan Matyjaszkiewicz (Profesor),

Tadeusz Włudarski (Lokaj Władysław),

Aleksandra Koncewicz,

Roma Bucharowska,

Elżbieta Kociszewska,

Michał Muskat,

Jerzy Worobiej

Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/rdcplayer.