Muzeum Puszczy Kampinoskiej po remoncie zyskało nowy blask [ZOBACZ] RDC 24.06.2024 18:29 Zakończył się remont Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy. Leśna architektura drewniana zyskała nowy blask. Prace obejmowały również urządzenie nowej ekspozycji muzealnej. – To piękny przykład rewitalizacji zespołu budynków Lasów Państwowych z 1922 r. – przekazał marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Placówka została zmodernizowana przy wsparciu samorządu.

Muzeum Puszczy Kampinoskiej po remoncie (autor: Adam Struzik/X)

Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy (gm. Kampinos) już po remoncie. To część Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy i unikalny w skali Mazowsza cenny przykład drewnianej architektury leśnej okresu międzywojennego, znajdujący się w sąsiedztwie obszaru ochrony ścisłej z ponad 150-letnim drzewostanem.

Marszałek Adam Struzik podkreśla, że dzięki inwestycji urokliwa dawna leśniczówka i zabudowania gospodarcze dostosowane zostały do celów dydaktycznych i jeszcze bardziej zyskały na atrakcyjności turystycznej.

– Puszcza Kampinoska to nie tylko największa i najbogatsza ostoja dzikiej przyrody na Mazowszu, znajdują się tu także liczne pamiątki polskiej historii i kultury, dlatego tak ważne jest, by wspierać takie inwestycje. To nasze wspólne dobro i ważna część naszego mazowieckiego dziedzictwa kulturowego – powiedział marszałek.

Otwarcie Muzeum Puszczy Kampinoskiej. To piękny przykład rewitalizacji zespołu budynków Lasów Państwowych z 1922 r. Warto odwiedzić. pic.twitter.com/FVtOyzaoQE — Adam Struzik (@StruzikAdam) June 24, 2024

Kompleksowa rewitalizacja obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego została wykonana z zachowaniem zabytkowego charakteru obiektu. Prace obejmowały remont trzech budynków – urzędu leśnego, kasjerówki i stróżówki, a także budowę sanitariatów oraz zagospodarowanie terenu i urządzenie nowej ekspozycji muzealnej. Obiekt ma służyć promowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu, promocji folkloru i dziedzictwa wsi mazowieckiej.

Na realizację inwestycji, która kosztowała 6,8 mln zł, zarząd województwa mazowieckiego przeznaczył 3,8 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

