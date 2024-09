„Moja i Twoja Nadzieja” – Telewizja i Radio wspólnie na pomoc powodzianom RDC 26.09.2024 19:13 W ramach akcji #RazemDlaWas wspieranej przez Polskie Radio powstała nowa wersja kultowej piosenki „Moja i Twoja Nadzieja”. Podobnie jak w 1997 roku, kiedy utwór stał się hymnem pomocy dla ofiar powodzi, tak i teraz do projektu dołączyły największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Utwór i teledysk zostały nagrane w legendarnym Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej, przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 i zostały wyemitowane dziś na antenach Polskiego Radia.

Moja i Twoja Nadzieja (autor: Foto: Krzysztof Świeżak/Polskie Radio)

Premiera utworu „Moja i Twoja Nadzieja” odbędzie się jednocześnie w Telewizji Polskiej oraz na antenach wszystkich największych stacji radiowych w Polsce. Polskie Radio wyemituje piosenkę w Jedynce, Trójce, Czwórce, Polskim Radio 24, Polskim Radiu RDC i Polskim Radiu dla Ukrainy.

Po premierze, utwór będzie regularnie emitowany, co pozwoli na utrzymanie uwagi słuchaczy na tej ważnej inicjatywie i wzmocni kampanię pomocową. Dzięki szerokiej dystrybucji, projekt ma szansę dotrzeć do milionów odbiorców, zachęcając do dalszego wsparcia ofiar powodzi poprzez darowizny i zbiórki rzeczowe.

W nagraniu udział wzięli m.in.:

Kasia Nosowska, Edyta Bartosiewicz, Kamil Bednarek, Tomson i Baron, Mela Koteluk, Natalia Szroeder, Natalia Przybysz, Reni Jusis, Sebastian Karpiel-Bułecka, Błażej Król, Tomek Makowiecki, Patrycja Markowska, Tomek Organek, Bovska, Kayah, Natalia Kukulska, Andrzej Piaseczny, Ania Wyszkoni, Gosia Ostrowska, Natalia Niemen, Kasia Kowalska, Zbigniew Hołdys, a także młodzi artyści: Oskar Cyms, Wiktor Dyduła, Zalia, Rubens i Piotr Zioła.

– To nagranie to kolejna okazja, by pomóc osobom zmagającym się ze skutkami żywiołu. Podobnie jak tysiące Polaków, nie chcemy ustawać w niesieniu pomocy i wierzymy, że wspólnie możemy osiągnąć więcej – powiedział Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia.

Akcja #RazemDlaWas to wspólna inicjatywa Telewizji Polskiej, do której przyłączyło się Polskie Radio, oraz Polska Press Grupa. Celem jest wsparcie ofiar powodzi. W ramach działań zbierane są fundusze na konto Fundacji TVP oraz dary rzeczowe, które można przekazywać do siedzib Telewizji Polskiej na terenie całej Polski. Inicjatywie towarzyszą również wydarzenia kulturalne, takie jak koncert światowej sławy skrzypka Shunske Sato z towarzyszeniem Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, który odbył się w Studiu Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Wszelkie zebrane środki trafią do najbardziej poszkodowanych regionów.

