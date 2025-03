Z chaosu w harmonię. Mela Koteluk z nowym albumem w RDC Cyryl Skiba 25.03.2025 08:36 Po pięciu latach od wydania albumu „Astronomia poety. Baczyński” Mela Koteluk wraca z nową płytą pt. „Harmonia”. W autorskich tekstach porusza tematykę życiowej równowagi, którą w cyfrowej codzienności może dać nam natura. Opowiedziała o tym w Polskim Radiu RDC.

Mela Koteluk (autor: RDC)

Mela Koteluk opowiedziała o swojej płycie „Harmonia” Bogdanowi Fabiańskiemu w audycji „Bez limitu”. Jak podkreślała, to muzyczna podróż przez świat pełen kontrastów i poszukiwań równowagi.

– Zastanawiałam się i dumałam trochę nad tym, czy nie zatytułować płyty „Chaos i harmonia”. To się samo cisnęło jako pomysł na tytuł, ale pomyślałam sobie, że nie chcę pokazywać palcem wszystkiego. Mam takie wrażenie, że balansuję pomiędzy tym, co żywiołowe i nieprzewidywalne,

a tym, co uporządkowane, spójne, proporcjonalne. I to łapanie balansu, czyli łapanie tej równowagi, to jest ten taki taniec życia – mówiła.

Płyta „Harmonia” ukazała się 14 marca. Głównym singlem promującym album jest „Zobaczyć Ciebie”, w którym gościnnie pojawia się Ralph Kaminski.

Album „Harmonia” to efekt współpracy artystki z licznymi utalentowanymi twórcami. Za produkcję odpowiada Marek Dziedzic, który wspólnie z Melą Koteluk nadał płycie wyjątkową spójność i charakter.

Na albumie usłyszymy gościnne występy Ralpha Kaminskiego w utworze „Zobaczyć Ciebie” oraz Smolika w „Bliża i dal”. W pracach nad materiałem uczestniczyli również znakomici muzycy: Michał Gołąbek, Michał Drozda, Marcin Ułanowski, Michał Pepol i Bartek Wąsik.

