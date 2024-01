„Kwarantanna w Hi-Fi”. Retransmisja koncertu A. Palmy i T. C. Sancheza RDC 16.01.2024 15:29 W najbliższy czwartek o godzinie 18:05 w studiu Radia dla Ciebie retransmisja wyjątkowego koncert z cyklu „Kwarantanna w Hi-Fi”. Przypomnimy występ znakomitego gitarzysty Adama Palmy, któremu towarzyszył na instrumentach perkusyjnych niezwykle ceniony sideman Tomas Celis Sanchez. Artyści w RDC wystąpili 30 grudnia 2021 roku. Retransmisja na rdc.pl, na kanale Radia dla Ciebie w serwisie YouTube, na Facebooku oraz w aplikacji mobilnej RDC.

Adam Palma - wirtuoz gitary, koncertował z najwybitniejszymi gitarzystami akustycznymi na świecie takimi jak: Al Di Meola, Tommy Emmanuel czy Bireli Lagrene, a w Polsce współpracował z wieloma artystami naszej rodzimej sceny muzycznej takimi jak Ewa Bem, Edyta Górniak, Krzesimir Dębski, Leszek Możdżer, i inni. Choć od wielu lat mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie jest wykładowcą w klasie gitary na Uniwersytecie w Manchesterze, został uhonorowany tytułem "Najlepszego Polskiego Gitarzysty Akustycznego" podczas gali GUITAR AWARDS w Warszawie. Adam jest autorem 4 solowych płyt, które zebrały fantastyczne recenzje w magazynach gitarowych na całym świecie. Magazyn Guitar Player umieścił utwór Adama "Rheged" na pierwszej stronie swojej witryny internetowej w czerwcu 2017 r. Ostatnia płyta artysty "Adam Palma Meets Chopin" to pierwsze na świecie nagranie muzyki Fryderyka Chopina na gitarze akustycznej, które przyniosło Adamowi uznanie krytyków i recenzentów oraz przydomek "Gitarzysty Chopina". Chicago Tribune umiejscowiło album Adama wśród 10 najlepszych płyt jazzowych pierwszej połowy 2020 roku. Artysta jest pierwszym gitarzystą polskim, który pojawił się na okładkach magazynów gitarowych w Niemczech i Włoszech. W zeszłym roku artysta został uhonorowany Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Polskiej - Gloria Artis”.

Adamowi towarzyszył będzie na instrumentach perkusyjnych niezwykle ceniony sideman Tomas Celis Sanchez, meksykanin, absolwent Akademii Muzycznej w Ciudad de México, który od blisko 20 lat mieszka w Krakowie.

Tomas to czarodziej szelestów i subtelnych brzmień wydobywanych z instrumentów, o których istnieniu często nie mamy pojęcia. Udu, djembe, rain stick, kongo i dziesiątki oryginalnych urządzeń do produkcji brzmień: dzwoneczków, muszli, patyczków i innych to magiczny świat muzyki Tomasa.

Realizacja projektu „Kwarantanna w Hi-Fi” stała się możliwa dzięki dyrektorowi Yamaha Music Poland – Markowi Lamertowi, który udostępnił Radiu dla Ciebie profesjonalny instrument koncertowy – fortepian Yamaha CF6. Koncerty prowadzi prezes RDC – Tadeusz Deszkiewicz. Obecny sezon pianiści zaczęli na fortepianie Bösendorfer, dzięki życzliwości Pana Sylwestra Dmuchowskiego. Teraz wykonawcy prezentują swoje recitale na fortepianie Yamaha. W ubiegłym roku rozszerzyliśmy formułę o inne instrumenty.

Wszystkie koncerty w ramach cyklu „Kwarantanna w Hi-Fi” transmitowane są na antenie Radia dla Ciebie, a także na naszej stronie rdc.pl, na kanale RDC w serwisie YouTube, na profilu na Facebooku oraz w aplikacji mobilnej.