„Kofman. Podwójne wiązanie” Katarzyny Kalwat w Teatrze Nowym w Warszawie Cyryl Skiba 17.04.2025 19:55 Dużą część postaci musieliśmy stworzyć, wykreować przez naszą wrażliwość - mówiła w Polskim Radiu RDC aktorka Małgorzata Hajewska-Krzysztofik o spektaklu „Kofman. Podwójne wiązanie”. Premiera spektaklu Katarzyny Kalwat odbyła się 10 kwietnia podczas 16. edycji Festiwalu Nowe Epifanie. Najbliższe pokazy odbędą się 19, 20 i 21 czerwca.

RDC

W Polskim Radiu RDC rozmawialiśmy o spektaklu „Kofman. Podwójne wiązanie” Katarzyny Kalwat. Swoją premierę miało 10 kwietnia podczas 16. edycji Festiwalu Nowe Epifanie.

Bohaterka spektaklu, Sarah Kofman, to francuska filozofka, eseistka, profesorka Sorbony. Mimo imponującego dorobku naukowego obejmującego filozofię, sztukę, psychoanalizę, literaturę i feminizm, nigdy nie zdobyła należnego jej miejsca w gronie najwybitniejszych postaci światowej filozofii.

Aktorka Małgorzata Hajewska-Krzysztofik podkreślała w RDC, że przygotowania do spektaklu i praca nad rolą polegały w dużej mierze na pracy zespołowej.

- Najpierw to jest taki rodzaj takiej mapy, gdzie musimy się zapoznać z tym, kto na jakiej pozycji stoi, kto kogo gra. Zwłaszcza w tym spektaklu to było bardzo trudne, ponieważ nie było takiego dostępu do tych postaci. Wiemy, że one faktycznie były, istniały kiedyś, ale bardzo duża część tego była do jakby stworzenia, wykreowania przez naszą wrażliwość - mówiła na naszej antenie.



W obsadzie spektaklu „Kofman. Podwójne wiązanie” zobaczymy ponadto Maję Ostaszewską, Ewę Dałkowską i Jacka Poniedziałka. Najbliższe pokazy 19, 20 i 21 czerwca. Spektakl powstał w ramach festiwalu Nowe Epifanie.

