Kino Luna zostaje. Dyrektorka MIK w Polskim Radiu RDC: będzie generalny remont Jerzy Chodorek 01.10.2024 15:57 Kino Luna zostaje. Kultowe miejsce z kulturalnej mapy Warszawy nie będzie zlikwidowane - zadeklarowała w Polskim Radiu RDC dyrektorka Mazowieckiego Instytutu Kultury Magdalena Ulejczyk. Instytucja jest nieczynna od czerwca. Po 10 latach skończyła się dzierżawa dotychczasowego operatora.

Kino Luna (autor: Emptywords, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Kino Luna nie zniknie z kulturalnej mapy Warszawy - powiedziała w Polskim Radiu RDC dyrektorka Mazowieckiego Instytutu Kultury Magdalena Ulejczyk.

- Jesteśmy instytucją, która siedzi w filmie, która wspiera branżę, wspiera scenarzystów. Nie wyobrażam sobie, żeby kino miało nie funkcjonować i chciałabym to wyraźnie zdementować, że nie ma takich planów - mówiła.



Instytucja jest nieczynna od czerwca. Po 10 latach skończyła się dzierżawa dotychczasowego operatora.

- W planach jest przeprowadzenie generalnego remontu - dodała Ulejczyk. - Ja bym chciała jednak zostawić Państwa z takim optymizmem, że nawet jeżeli chwilowo kino jest nieczynne, to patrząc na historię kina, która ma 60 lat, to ja głęboko w to wierzę i wszystko na to wskazuje. Również rozmowy z moim organizatorem, ponieważ naprawdę wiele osób jest zaangażowanych w rozmowy właśnie o modelu i finansowania tego kina, i funkcjonowania po ewentualnym remoncie - wskazała.



Sprawę skomentowała Prezes Stowarzyszenia Kin Studyjnych Marlena Gabryszewska.

- Nie tylko Kino Luna boryka się z takimi problemami - powiedziała. - Począwszy od czasu pandemii, przez wybuch wojny w Ukrainie, inflacje i rosnące koszta, to jest niezwykle ryzykowny biznes. I my jako Stowarzyszenie Kin Studyjnych, które opiekuje się 250 kinami w całej Polsce, na bieżąco spotykamy się z ogromnymi problemami kin w dalszym funkcjonowaniu - wyjaśniła.



W sieci udostępniono petycję przeciwko zamknięcia kina Luny. Do tej pory podpisało ją już ponad 650 osób.

Czytaj też: Kino Tęcza odzyska swój dawny blask. Jest umowa na remont stuletniego budynku