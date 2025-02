„Jerzy Stuhr. In Memoriam” w Iluzjonie. Dyrektor Filmoteki Narodowej: To był aktor nieoczywisty Joanna Tarkowska-Klinke 15.02.2025 16:24 W warszawskim kinie Iluzjon trwa retrospektywa filmów z udziałem Jerzego Stuhra. – Potrafił grać świetnie role dramatyczne, był, jak wiemy, niezrównanym komikiem, ale też aktorem nieoczywistym – mówił w Polskim Radiu RDC dyrektor Filmoteki Narodowej Tomasz Kolankiewicz.

Tomasz Kolankiewicz (autor: RDC)

„Wodzirej”, „Amator”, „Seksmisja”, „Kiler” – w stołecznym kinie Iluzjon trwa przegląd „Jerzy Stuhr. In memoriam”.

Jerzy Stuhr | In memoriam | Tomasz Kolankiewicz | Posłuchaj audycji

O kunszcie aktorskim zmarłego w ubiegłym roku artysty mówił w Polskim Radiu RDC dyrektor Filmoteki Narodowej.

– Potrafił grać świetnie role dramatyczne, był, jak wiemy, niezrównanym komikiem, ale też aktorem nieoczywistym. Potrafił zagrać bardzo szeroki wachlarz ról. Dobrze pokazują to dwa filmy z okresu kina moralnego niepokoju: „Wodzirej” i „Amator” – mówił Tomasz Kolankiewicz.

Dyrektor Filmoteki Narodowej przypomniał, że Jerzy Stuhr był również reżyserem.

– Kieślowski był dla niego na pewno bardzo silną inspiracją. Zresztą zrealizował też film na podstawie scenariusza Kieślowskiego, to było „Duże zwierzę”. Rzeczywiście, podejmował tematy z perspektywy intelektualisty. Tak było w reżyserowanych przez niego filmach, aż do samego końca, aż do filmu „Obywatel” – dodał.

Podczas przeglądu można obejrzeć filmy w reżyserii Feliksa Falka, Krzysztofa Kieślowskiego, Juliusza Machulskiego czy Piotra Szulkina.

Szczegóły dotyczące planowanych projekcji w cyklu „Jerzy Stuhr. In Memoriam” dostępne są na stronie internetowej kina Iluzjon. Retrospektywie towarzyszyć będzie wystawa fotosów oraz plakatów.

Jerzy Stuhr – biogram

Aktor filmowy i teatralny, reżyser, polonista, profesor sztuk teatralnych Jerzy Stuhr zmarł 9 lipca w wieku 77 lat. W ostatnich latach artysta zmagał się z ciężką chorobą.

Jerzy Stuhr urodził się 18 kwietnia 1947 r. w Krakowie. W 1970 r. ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1972 r. krakowską PWST, której po latach został rektorem. Po studiach został zatrudniony w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Już wcześniej, w 1971 r., pojawił się jako aktor filmowy w „Milionie za Laurę” Hieronima Przybyła i w „Trzeciej części nocy” Andrzeja Żuławskiego.

Jako artysta teatralny przez wiele lat – od 1972 roku – był związany ze Starym Teatrem im. Modrzejewskiej w Krakowie. Na jego deskach grał w spektaklach reżyserowanych m.in. przez Andrzeja Wajdę, Konrada Swinarskiego, Jerzego Jarockiego, Jerzego Grzegorzewskiego. Na scenie tej samodzielnie reżyserował przedstawienia. W dorobku Stuhr miał też m.in. wieloletnią, zapoczątkowaną w latach osiemdziesiątych współpracę z teatrami włoskimi.

W 2020 r. aktor przeszedł udar mózgu. Wcześniej, w 2011 r. wykryto u niego nowotwór krtani. Obserwując świat ze szpitalnego łóżka, zaczął pisać dziennik, który później ukazał się pod tytułem „Tak sobie myślę”.

W lutym 2023 r. artysta powrócił jednak na teatralne deski. W warszawskim Teatrze Polonia wyreżyserował spektakl „Geniusz” wg sztuki Tadeusza Słobodzianka, w którym zagrał rosyjskiego reżysera i pedagoga – uważanego za ojca nowoczesnego teatru – Konstantina Stanisławskiego.

Czytaj też: Historyczna wystawa Magdaleny Abakanowicz ponownie otwarta po 65 latach