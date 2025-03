Dużo zabawy i eksperymentu rodem z Lyncha. Jul Łyskawa w RDC o swojej nagradzanej książce Cyryl Skiba 22.03.2025 14:01 Pisarz, kulturoznawca, redaktor i tłumacz wydawnictw dziecięcych Jul Łyskawa w Polskim Radiu RDC. Jego debiutancka powieść „Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców” to jedna z najgłośniejszych pozycji polskiego rynku książki. Pisarz otrzymał literacki Paszport Polityki. Podczas dwugodzinnej audycji z Romanem Rogowieckim nie tylko opowiadał o swoim dziele, ale i podzielił się swoimi ulubionymi piosenkami.

Jul Łyskawa (autor: RDC)

Książka, choć napisana w Polsce i przez Polaka, to jednak w swoim duchu bardzo amerykańska – tak dziennikarz RDC Roman Rogowiecki skomentował powieść „Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców”. Podczas dwugodzinnej audycji rozmawiał z autorem Julem Łyskawą o pisarskim procesie twórczym i inspiracjach, nie tylko literackich.

ROMAN ROGOWIECKI PO SWOJEMU | JUL ŁYSKAWA | POSŁUCHAJ ROZMOWY →

Autor – rocznik ‘84 – kibicuje Legii, lubi eksperyment literacki i choć nie czuje się postmodernistą, nie ukrywa inspiracji tym nurtem w swojej twórczości.„Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców” ma w sobie ducha „Twin Peaks” Davida Lyncha.

– Dla mnie zawsze bardzo istotną częścią literatury była zabawa, czy to konwencjami, czy to językiem, czy nawiązaniami. To wszystko rzeczywiście tam jest, to jest odrobinę postmodernistyczne. Tutaj chciałem, żeby fabuła była wciągająca, żeby się zazębiała, ale jednocześnie nie chciałem z jakiejś formy eksperymentu rezygnować. Rzeczywiście książka jest nagradzana, co jest dla mnie sporym zaskoczeniem, bo myślę, że trochę eksperymentalna to ona jednak jest – mówił autor.

„Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców” powstawała siedem lat. Łyskawa mówił w RDC, że wierzy w rzemieślniczo-urzędniczą pracę pisarza polegającą na rzetelnym regularnym pisaniu.

– Pewne predyspozycje introwertyczne sprzyjają pisarstwu. To nie do końca wygląda tak, że siadasz, piszesz i książka jest napisana. U mnie trwało to długo. Ja wierzę w codzienne pisanie. Bardzo lubią literaturę Nicka Cave'a. Dla mnie to jest połączenie rozmów z muzami i artystycznego podejścia z nudnym, męczącym rzemiosłem – dodał.

Powieść ukazała się jesienią 2024 roku, a jej rozgrywa się w Ameryce, w miasteczku Copperfield, na przestrzeni ponad stu lat.

Jul Łyskawa w specjalnym wydaniu audycji podzielił się także swoimi ulubionymi piosenkami, które pojawiają się w ostatniej powieści – to psychodeliczny rock lat 60. i 70. Zachęcamy do odsłuchania całego programu:

