Hollywoodzki aktor w roli Jana Karskiego. Niezwykły spektakl na 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim RDC 25.01.2023 09:37 Wybitny aktor amerykański, David Straithairn, zagra tytułową rolę w spektaklu “Zapamiętaj. Świadectwo Jana Karskiego”. Warszawska premiera odbędzie się tuż przed Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu i zainauguruje obchody 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

"Zapamiętaj. Świadectwo Jana Karskiego" (autor: Fundacja Jana Karskiego)

“Zapamiętaj. Świadectwo Jana Karskiego” to więcej niż spektakl o niezwykłym losie kuriera Polskiego Państwa Podziemnego. Stawia pytania o postawę wobec przejawów zła, niesprawiedliwości i krzywdy. Jana Karskiego zagra David Straithairn, nominowany do Oscara za film Good night and Good Luck, znany także z filmów Lincoln i Nomadland.

Monodram był entuzjastycznie przyjęty przez recenzentów i gorąco oklaskiwany w Londynie, Bilbao, Waszyngtonie, Chicago, Nowym Yorku i San Francisco. Kreacja Stratheirna została oceniona przez krytyków jako wybitna. Aktor mówi słowami jednego z największych polskich bohaterów, świadka II wojny światowej i Zagłady, posłańca prawdy z okupowanej Europy do Wolnego Świata.

Recenzenci podkreślali aktualność przesłania, moc słowa, rolę jednostki, człowieczeństwo, oszczędność w środkach wyrazu oraz znakomitą grę aktora.

W przededniu Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu

We foyer Teatru Dramatycznego w Warszawie odbyła się konferencja prasowa przed polską premierą spektaklu "Zapamiętaj. Świadectwo Jana Karskiego" organizowana przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego

"Jan Kraski. Młody człowiek, żołnierz, dyplomata, członek polskiego i żydowskiego podziemia. Człowiek, który tak naprawdę przyniósł światu informację o wszystkich okropnościach, które tutaj się działy. Naszym zadaniem jest pokazać Jana Karskiego jako nauczyciela i świadka i przekazywać jego historię. Gdy opowiedział światu, o tym co działo się tu, za zamkniętymi drzwiami, to świat nie uwierzył mu. I dlatego na 35 lat zamilkł. Jego milczenie leży u podstaw naszego przedstawienia. To duże wyzwanie, by w tej ciszy stanąć przed państwem i by ta cisza objęła przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To, co Polska robi pomagając Ukrainie jest przykładem dla świata" - powiedział David Strathairn w przededniu polskiej premiery "Zapamiętaj. Świadectwo Jana Karskiego".

"To, co dzieje się w naszym spektaklu traktuje również o Ukrainie. Traktuje również o polskiej reakcji na to, co się tam wydarzyło i dzieje" - mówił aktor.

Współautorem i reżyserem spektaklu "Zapamiętaj. Świadectwo Jana Karskiego", jest Derek Goldman, wielokrotnie nagradzany reżyser teatralny i dramaturg. Wraz ze współscenarzystą Clarkiem Youngiem zrealizowali monodram.

"Monodram stawia pytania o kondycję człowieka, o naszą postawę wobec przejawów zła, niesprawiedliwości, krzywdy. Mobilizuje do brania odpowiedzialności i zaangażowania w sprawy społeczne, a jego przesłanie jest bardzo aktualne w kontekście wojny w Ukrainie. Dziedzictwo Jana Karskiego zobowiązuje do nieodwracania wzroku, gdy słabszemu dzieje się krzywda. Stawia dobro i interes drugiego człowieka ponad swój własny, zastępuje egoizm empatią, a strach odwagą" - czytamy w materiałach fundacji.

Spektakl był wystawiany już pod tytułem "Remember this" w Londynie, Bilbao, Waszyngtonie, Chicago, Nowym Yorku i San Francisco.

W Warszawie monodram "Zapamiętaj. Świadectwo Jana Karskiego" będzie pokazany 25 i 26 stycznia w stołecznym Teatrze Dramatycznym. 29 stycznia spektakl będzie wystawiony w Artkombinacie w Łodzi, 1 lutego - w krakowskim Teatrze Variete, a 4 lutego - w Auli Artis w Poznaniu.

Niezwykły człowiek, niezwykły świadek

Jan Karski (właściwie: Jan Kozielewski) urodził się 24 czerwca 1914 r. w Łodzi. Był prawnikiem, oficerem WP, dyplomatą i kurierem Podziemnego Państwa Polskiego. Z narażeniem życia przedzierał się przez okupowaną Europę z wiadomościami o sytuacji w Polsce pod niemiecką okupacją. Przed swoją ostatnią wyprawą dwukrotnie przedostał się do warszawskiego getta a następnie do obozu przejściowego w Izbicy Lubelskiej - ostatniego przystanku przed obozem śmierci w Bełżcu. Jako naoczny świadek zagłady Żydów, spotykał się głowami państw, politykami, kluczowymi organizacjami alianckimi, bezskutecznie próbując ich nakłonić do zdecydowanych działań.

W świecie znany jest jako człowiek, który próbował zatrzymać Holokaust. Ma tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, honorowego obywatela Izraela, był odznaczony Virtuti Militari, Orderem Orła Białego i amerykańskim Prezydenckim Medalem Wolności. Przez czterdzieści lat kształcił pokolenia młodzieży jako wykładowca Uniwersytetu Georgetown. W 1998 r. został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Zmarł 13 lipca 2000 r. w Waszyngtonie.

