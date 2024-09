Grzegorz Bogdał laureatem Nagrody Gombrowicza RDC 15.09.2024 18:06 Kapituła Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza w Radomiu ogłosiła nazwiska zwycięzców. Decyzją jurorów, laureatem Nagrody Gombrowicza został Grzegorz Bogdał, autor zbioru opowiadań „Idzie tu wielki chłopak”. Na rezydencję literacką w Vence pojedzie Katarzyna Groniec, autorka książki „Kundle”.

Grzegorz Bogdał, autor zbioru opowiadań „Idzie tu wielki chłopak” został laureatem IX edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Laureat otrzymał 40 000 złotych, statuetkę oraz lornetkę, Gombrowiczowski symbol twórczej uważności wobec świata. Wyróżnienie w postaci rezydencji literackiej w Vence na południu Francji kapituła nagrody przyznała Katarzynie Groniec za książkę „Kundle”.

- Zachwyciła nas ta błyskotliwa, precyzyjna proza, którą chce się czytać powoli, z uwagą dla poszczególnych zdań, z których każde jest osobnym utworem literackim – mówiła o książce Grzegorza Bogdała w laudacji Justyna Sobolewska, członkini kapituły Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. - Opowieści Bogdała składają się na kronikę ludzkich rozczarowań, bo przecież bohaterowie walczą z siłami nie do okiełznania. Mistrzostwo fabularne Bogdała polega też na tym, że buduje napięcie kolekcjonując wycinki rzeczywistości, precyzyjnie wykrojone fragmenty spotęgowanych metaforycznie zdarzeń. Jest opowiadaczem deziluzyjnym, bezlitosnym, odzierającym rzeczywistość z jej masek i złudzeń. Zupełnie jak Gombrowicz – tłumaczyła Justyna Sobolewska.

- Bardzo dziękuję, jestem wstrząśnięty, zmieszany. Bardzo dziękuję kapitule, dziękuję organizatorom nagrody, dziękuję mojej żonie. I chętnie sobie usiądę – mówił Grzegorz Bogdał.

Od kilku lat, oprócz Nagrody Głównej, kapituła przyznaje także wyróżnienie w postaci miesięcznej rezydencji w Vence.

W tym roku rezydencję otrzymała Katarzyna Groniec, autorka książki „Kundle”

- Doceniliśmy tę książkę za przejmujący, zbiorowy portret śląskiego miasta i szpitala psychiatrycznego w Toszku – uzasadniał podczas Gali Józef Olejniczak, członek kapituły nagrody. - To zupełnie inna książka o Śląsku, niż te, które znamy. Celnie uderza w stereotypowy jego obraz. Groniec pokazuje niejednorodną, zróżnicowaną językowo, religijnie i etnicznie społeczność, a jej rozbiciu przeciwstawia spójność swojej opowieści – mówił Józef Olejniczak, i dodawał, nawiązując do bohaterów powieści: „czytałem tę książkę z przejęciem, bo sam też jestem kundlem”.

- Kiedy miałam siedemnaście lat i wyjeżdżałam z domu do Warszawy, moja babcia rzuciła: „o, jeszcze tam cię nie widzieli”. Więc bardzo się cieszę, że jadę do Vence, bo tam mnie jeszcze nie widzieli. I ja też nie widziałam Vence - mówiła Katarzyna Groniec.

Ustanowiona przez radomski samorząd Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza przyznawana jest debiutującym pisarzom i uznawana za jedno z najważniejszych literackich wyróżnień w Polsce.

- To już dziewiąta edycja Nagrody Gombrowicza. W tym roku wpłynęło ponad osiemdziesiąt zgłoszeń. A we wszystkich edycjach – już kilkaset. To pokazuje i rangę tej nagrody, i to, że literatura w Polsce ma się całkiem dobrze – mówiła Katarzyna Kalinowska, wiceprezydentka Radomia.

W tej edycji można było zgłaszać książki wydane w 2023 roku.

Spośród nich kapituła w składzie: Ewa Graczyk (przewodnicząca), Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska oraz Tomasz Tyczyński (sekretarz) nominowała do nagrody pięć. Nazwiska nominowanych, w związku z Rokiem Gombrowiczowskim ustanowionym w 120 rocznicę urodzin pisarza, ogłosiła w czerwcu w Paryżu Rita Gombrowicz. Nominowani byli: Iwona Bassa („Głodni, wyd. Biuro Literackie), Grzegorz Bogdał („Idzie tu wielki chłopak”, wyd. Czarne), Katarzyna Groniec („Kundle”, wyd. Nisza), Barbara Klicka („Reneta”, wyd. W.A.B.) oraz Aleksandra Tarnowska („Wniebogos”, wyd. ArtRage).

Dzięki wsparciu Samorządu Mazowsza, od kilku edycji Nagrody, wszyscy Nominowani otrzymują wyróżnienia w wysokości po 5 tys. złotych.

