Krzysztof Zalewski w roli „misia”. Od jutra w kinach komedia Mariusza Malca

Od jutra na wielkich ekranach będzie można zobaczyć nową komedię wyreżyserowaną przez Mariusza Malca. Film „Misie" bierze na warsztat mężczyzn niegotowych na „coś poważnego", którzy lubią życie „bez zobowiązań". W roli głównej zobaczymy Krzysztofa Zalewskiego. - Ten film pokazuje, że posiada wiele talentów - mówił w Polskim Radiu RDC reżyser filmu Mariusz Malec.

Jakich mężczyzn pragną kobiety i czy istnieją fajni faceci, a może są już tylko legendą? Na te pytania odpowie film „Misie”, który od 7 marca będzie można zobaczyć na wielkich ekranach.

„Misie” to komedia o współczesnych związkach, która bierze na warsztat mężczyzn niegotowych na „coś poważnego”, którzy lubią życie „bez zobowiązań”.

Tytułowe „misie” to mężczyźni, którzy bardziej przypominają wiecznych chłopców, niż dojrzałych partnerów.

W roli głównej zobaczymy Krzysztofa Zalewskiego. Reżyser filmu Mariusz Malec podkreślał w Polskim Radiu RDC, że Zalewski to artysta wielu talentów.

— To jest film, który potwierdza, że Krzysztof Zalewski posiada wiele talentów. To jest też aktor. Aktor, który dopiero sygnalizuje, na co stać, także będziemy sekundować, będziemy czekać na kolejne filmy z nim. A w „Misiach” jest po prostu wspaniałym kretynem, który jednak ma 90 minut na to, by odzyskać rozum i zawalczyć o swoją miłość — powiedział Malec.

W rolach zbuntowanych, czasami narcystycznych lub pogubionych życiowo „misiów” zobaczymy: Krzysztofa Zalewskiego, Przemysława Bluszcza, Sebastiana Karpiel-Bułeckę, Karola Osentowskiego, Wojciecha Solarza i Pawła Koślika.

Honor mężczyzn będą próbowali uratować Karol Dziuba, Sebastian Stankiewicz i Mateusz Rusin. Cztery przyjaciółki grane przez Małgorzatę Mikołajczak, Paulinę Gałązkę, Monikę Mariotti i Monikę Pikułę będą miały wiele w tym temacie do powiedzenia.

