Festiwal Dwa Teatry trwa w Sopocie. Dziś prezentacja słuchowiska Radia dla Ciebie RDC 22.06.2024 14:44 W Sopocie trwa festiwal „Dwa Teatry” prezentujący dorobek Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Festiwal powrócił do kurortu po trzech latach przerwy. O 15:00 rozpoczęła się prezentacja słuchowiska RDC pt. „Cudowne przygody Pana Pinzla rudego” w reżyserii dyrektor literackiej Radia dla Ciebie Aleksandry Głogowskiej.

Festiwal Dwa Teatry trwa w Sopocie. "Wspaniale, że Sopot ponownie jest miejscem, w którym odbywa się tak ważne wydarzenie, gdzie najistotniejsze jest dobre słowo, bo tego dobrego słowa na co dzień bardzo nam brakuje w debacie publicznej" – powiedziała cytowana w komunikacie prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Prezentacja słuchowiska RDC

Głównym punktem tegorocznego programu Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry – Sopot 2024 są pokazy konkursowych spektakli i słuchowisk, które odbywają się w Multikinie (wstęp wolny). Dziś prezentowane jest w nim słuchowisko Radia dla Ciebie pt. „Cudowne przygody pana Pinzla rudego”. W programie także szereg wydarzeń towarzyszących, m.in. spotkania z gwiazdami, koncerty, warsztaty dla dzieci.

Na festiwalu przyznane zostaną Wielkie Nagrody dla aktorki i aktora za całokształt pracy w teatrze radiowym i telewizyjnym oraz specjalne nagrody 70-lecia Teatru Telewizji, którymi uhonorowani zostaną twórcy o szczególnych zasługach: Olga Lipińska i Jerzy Antczak.

W komunikacie podano, że w trakcie festiwalu oddany zostanie hołd Adamowi Hanuszkiewiczowi w setną rocznicę jego urodzin, a także Witoldowi Gombrowiczowi.

Powrót po trzech latach

Ostatni raz festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej odbył się w Sopocie w 2019 roku. Była to XIX edycja. Rok później festiwal został odwołany z powodu pandemii koronawirusa. Natomiast w 2021 roku "Dwa Teatry" zostały przeniesione do Zamościa. Według prezydentki Sopotu, o czym mówiła wielokrotnie, przeniesienie wówczas festiwalu do innego miasta, było decyzją polityczną.

"Dwa Teatry" to festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Odbywa się raz w roku i jest konkursem słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych, które miały swoją premierę na antenie w roku poprzedzającym daną edycję festiwalu.

Festiwal rozpoczął się w sobotę i potrwa do poniedziałku. Ostatniego dnia festiwalu, podczas gali w hotelu Sheraton, zostaną zaprezentowani laureaci nagród w konkursie radiowym i telewizyjnym.

