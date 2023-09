Czas cofnął się do początku ubiegłego wieku. W Kroczewie trwa „Magia lat 20-tych” Beata Głozak 24.09.2023 13:42 Wytworne stroje z epoki, nauka charlestona czy swingu i pokazy jazdy konnej — dzisiaj Korczew w powiecie siedleckim przenosi się w lata dwudzieste ubiegłego wieku. Wszystko za sprawą cyklicznej imprezy jaką jest „Magia lat 20-tych”. Całe wydarzenie zaplanowano na terenie zespołu pałacowo – parkowego. — Dążymy do tego, żeby to nie były same tylko stroje z epoki, ale również wszystko wokół, co jest z tym związane, było z lat dwudziestych — mówi wójt gminy.

Magia Lat 20-tych w Korczewie (autor: Pałac w Korczewie/FB)

Magia lat dwudziestych znowu zawitała do Korczewa w powiecie siedleckim. Wójt gminy Sławomir Wasilczuk podkreśla, że dziś na terenie zespołu pałacowo-parkowego czas cofnie się do początku ubiegłego wieku.

— Dążymy do tego, żeby to nie były same tylko stroje z epoki, ale również wszystko wokół, co jest z tym związane, było z lat dwudziestych. Będą występy zespołów, pokazy konne, konkurs na najbardziej elegancko ubranych. Chcemy, żeby każdy znalazł coś dla siebie i odskoczył do lat dwudziestych — mówi wójt.

„Wszyscy znajdą coś dla siebie”

Wójt gminy zaznacza, że program wydarzenia jest niezwykle bogaty.

— Warto przyjechać, popodziwiać, po godzinie 13 będzie między innymi nauka tańca, konkursy, o godzinie 15:30 będzie koncert zespołu Eweliny Flinty, będzie koncert Kapeli Retro, i tak go godziny 19 zapewniam, że wszyscy będą mogli znaleźć coś dla siebie — wymienia Wasilczuk.





Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 13.00 pokazem jazdy konnej w strojach z epoki. W programie jest również nauka tańca z lat dwudziestych. Szczegółowy program imprezy na stronie internetowej urzędu gminy.

Czytaj też: W październiku nawet 24 stopnie Celsjusza. IMGW: czeka nas złota polska jesień