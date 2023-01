Pogotowie przeciwpowodziowe już w czterech gminach na Mazowszu Aneta Borkowska 26.01.2023 10:53 Po gminach Mokobody, Wyszków i Jabłonna Lacka, stan pogotowia przeciwpowodziowego ogłosił także Korczew. To ze względu na rosnący stan Bugu. Na wodowskazie we Frankopolu rzeka ma 35 cm powyżej stanu ostrzegawczego.

Zdjęcie ilustracyjne (autor: RDC)

Bug lekko wylał na pola, budynki nie są zagrożone.

- To też dlatego, że po powodzi w 2010 roku wykonaliśmy inwestycję zabezpieczającą - mówi wójt Sławomir Wasilczuk. - Związana z przebudową drogi od Korczewa do miejscowości Bużyska, a szczególnie przed miejscowością Bużyska został usypany wał z dużą ilością przepustu. Mając doświadczenie z lat poprzednich, praktycznie każda straż jest przygotowana na to i wyposażona w worki, dlatego gdyby taka była potrzeba, to w każdej chwili możemy nieść taką pomoc - wyjaśnia.





Bug w Wyszkowie przekracza stan ostrzegawczy o 29 cm. Tylko 6 cm do przekroczenia stanu alarmowego brakuje za to na Liwcu w Zaliwiu-Piegawkach w gminie Mokobody.

