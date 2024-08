Koszykarze 3x3 walczą dziś o awans. „Pokażemy na co nas stać” Miłosz Kuter 04.08.2024 15:30 - Przyjechaliśmy tu by udowodnić na co nas stać - mówi trener Piotr Renkiel, przed decydującym spotkaniem dla Polskich koszykarzy w odmianie 3 x 3. Biało - Czerwoni, wciąż walczą o awans do ćwierćfinałów na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. O tym zadecyduje dzisiejsze spotkanie z reprezentacją Łotwy. Z trenerem rozmawiał nasz specjalny wysłannik na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, Miłosz Kuter.

Koszykarze 3x3 walczą dziś o awans do ćwierćfinałów (autor: RDC)

Dotychczas Polscy koszykarze zwyciężyli dwa spotkania w stolicy Francji z kadra Chin oraz Stanów Zjednoczonych. Zaliczyli natomiast 4 porażki. W tabeli plasują się na przedostatnim 7 miejscu tuż za pozycją dającą awans do ćwierćfinałów.

Jednak ten sam bilans na turnieju mają Francuzi i właśnie Amerykanie, to oznacza, że każda z tych drużyn może jeszcze pożegnać się z turniejem.

- Stać nas na awans do kolejnej rundy - powiedział Polskiemu Radiu RDC Piotr Renkiel. - Każdy mecz na tym turnieju jest ważny, każdy zdobyty punkt, wiedzieliśmy o tym od samego początku. Sam awans tutaj dla nas nie był wszystkim co chcieliśmy. Chcieliśmy pokazać na co nas stać. Jesteśmy w najlepszej ósemce, ale stać nas na awans do ćwierćfinału i tak pójdziemy na mecz - dodał.

Na turniej w Paryżu pojechało 4 koszykarzy - Adrian Bogucki, Filip Matczak, Michał Sokołowski i Przemysław Zamojski.

- Jesteśmy zgraną ekipą zarówno na boisku jak i poza nim - przyznał trener kadry koszykarzy. - To taka układanka, gdzie mamy cztery puzzle i każdy musi do siebie pasować. Mamy fajne połączenie zawodników, którzy dobrze znają się z różnych parkietów. Na każdym meczu pokazujemy coś nowego co ćwiczymy i jesteśmy przez to zaskoczeniem - podkreśił.

Polska kadra przyjechała do stolicy Paryża już z tygodniowym wyprzedzeniem.

- Chcieliśmy poczuć atmosferę Igrzysk - mówi Piotr Renkiel. - Chcieliśmy poczuć tą magię Igrzysk Olimpijskich. Każdy kto był to wie o czym mówię, a kto jeszcze nie był to niech pojedzie jako kibic. To niesamowite zobaczyć tylu sportowców różnych dyscyplin w jednym miejscu. Jeszcze do tego jesteśmy w Paryżu, więc jedno z piękniejszych miast na świecie - dodał.

Mecz Polska - Łotwa w koszykówce 3 na 3 rozpocznie się o godzinie 18:00.

Mecze rozgrywane są na specjalnym ulicznym boisku przygotowanym na Placu Concorde w centrum Paryża.

Czytaj też: Iga, dziękujemy! Pierwszy olimpijski medal dla Polski w tenisie