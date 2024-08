Dorota Borowska po ślubowaniu w Paryżu: jestem przeszczęśliwa, że się udało Adam Abramiuk 05.08.2024 16:01 Jestem przeszczęśliwa — wyznała Dorota Borowska, która złożyła dziś oficjalne olimpijskie ślubowanie w Paryżu. Polska kanadyjkarka wystąpi jutro po raz pierwszy na torze. Trzy tygodnie temu u liderki kadry podczas badań antydopingowych stwierdzono obecność niedozwolonej substancji — klostebolu. Wczoraj zapadła decyzja Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu i Borowska została uniewinniona.

Dorota Borowska (autor: Polski Związek Kajakowy)

Polska kanadyjkarka Dorota Borowska już w Paryżu. Złożyła dziś oficjalne olimpijskie ślubowanie. Sportsmenka jutro wystąpi po raz pierwszy na torze.

Wczoraj zapadła decyzja Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu co do wykrytego u niej dopingu i została uniewinniona. Jak podkreśliła Borowska, to był dla niej bardzo trudny czas.

— Do momentu, kiedy jeszcze zbieraliśmy dowody, jeszcze działaliśmy, to ten czas płynął, a tak naprawdę jak już wysłaliśmy wszystko, to ten czas się zatrzymał i był dla mnie dość trudny. Nie wiedziałam, że aż tak sport jest dla mnie ważny — wyznała Borowska.

„Już nie mam nad sobą żadnej presji”

— Jestem przeszczęśliwa — zaznaczyła Borowska. — Że wyszło, że się udało, że jestem tutaj i igrzyska są teraz dla mnie tylko i wyłącznie nagrodą. Już nie mam nad sobą żadnej presji. Wojnę największą i najcięższą zwyciężyłam. Wiosło trzymam w ręku już teraz i tak naprawdę wszystko zależy ode mnie. Nie zawsze byłam zmotywowana do walki o medal, ale wydaje mi się, że ta złość sportowa troszeczkę pobudzi jeszcze moc na starcie, więc mam nadzieję, że teraz już będzie tylko lepiej niż było w Japonii — dodała Borowska.

Doping wykryty u Doroty Borowskiej był splotem nieszczęśliwych okoliczności. Stało się to na skutek leczenia jej psa, któremu lekarz weterynarii przypisał lek w aerozolu na poranione łapy. Okazało się, że w tym leku znajdowała się zabroniona dla sportowców substancja.

Borowska i jej pies przeszli badania w laboratorium w Strasburgu, by udowodnić, że ta historia jest prawdziwa. Dopiero w niedzielę wreszcie zapadła uniewinniająca decyzja.

