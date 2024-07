D. Borowska nie wystąpi na IO z powodu dopingu? Dyrektor POLADA: to poważny przypadek Miłosz Kuter 16.07.2024 18:11 Kajakarka Dorota Borowska z powodu dopingu może nie wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich. Grożą jej 4 lata dyskwalifikacji. Tuż przed ogłoszeniem składu reprezentacji Polski, Borowska została z niego usunięta. Polska Agencja Antydopingowa otrzymała informację o podejrzeniu wykrycia w jej organizmie zabronionej substancji i zdecydowała się tymczasowo zawiesić zawodniczkę. — To poważny przypadek — podkreślił w rozmowie z RDC dyrektor POLADA.

Dorota Borowska (autor: RDC)

Dorota Borowska, polska kajakarka może nie wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu z powodu dopingu. Zawodniczka została usunięta ze składu reprezentacji Polski tuż przed jego ogłoszeniem. W jej organizmie wykryto zabronioną substancję. Borowska została zawieszona tymczasowo, jednak grożą jej 4 lata dyskwalifikacji.

O tym, jakie konsekwencje mogą spotkać zawodniczkę, mówił RDC dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.

– Sprawę prowadzi Międzynarodowa Agencja Testowania „International Testing Agency”. W tej chwili zawodniczka ma prawo do zawnioskowania o analizę próbki B, a także o uchylenie tymczasowego zawieszenia i oczywiście złożenia wyjaśnienia. Dzisiaj zawodniczce grozi kara wysokości 4 lat dyskwalifikacji, więc jest to poważny przypadek – powiedział Rynkowski.

Jak wskazał Rynkowski, w tej sytuacji są możliwe dwa scenariusze.

– W sytuacji, kiedy analiza próbki B dałaby inny wynik niż analiza próbki A, postępowanie jest umarzane. Natomiast gdy wynik próbki potwierdzi analizę próbki A, to w tej sytuacji zawodnik musi przedstawić bardzo silne argumenty, świadczące o tym, że do zastosowania substancji doszło w sposób nieumyślny – dodał.

„Mój świat nie runie”

Dorota Borowska pochodząca z Nowego Dworu Mazowieckiego, jeszcze niespełna miesiąc temu była gościem audycji „Czas na Igrzyska” w Radiu Dla Ciebie.

Mówiła wtedy o swoich intensywnych przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

– Pracuję na medal olimpijski, pracuję mocno. Bardzo dużo poświęcam na to uwagi, czasu i zdrowia, ale gdy to się nie uda, to mój świat nie runie. Cieszę się, bo jestem bardzo spokojna. Ta presja, która jest narzucana z każdej strony, nie spowoduje mojego usztywnienia i będę mogła popłynąć tak, jak umiem – mówiła Borowska.

Dorota Borowska na Igrzyska w Tokio w 2020 roku zajęła 4. miejsce w zawodach kajakarskich kanadyjek. Jest wicemistrzynią świata i mistrzynią Europy.

