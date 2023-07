Czas na Igrzyska. Nowa audycja już dziś w Radiu dla Ciebie RDC 25.07.2023 06:55 Radio dla Ciebie rozpoczyna odliczanie do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, czyli najważniejszej sportowej imprezy w 2024 roku na świecie. Nowy program poprowadzi mulitmedalistka olimpijska w wioślarstwie Agnieszka Kobus-Zawojska, która z sukcesami reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro i Tokio. – Chcę pokazać Igrzyska z drugiej strony, sportowca, który na bilet IO pracuje całe życie – mówi. Pierwsza audycja już dziś tuż po 9:00.

Czas na Igrzyska. Nowa audycja w Radiu dla Ciebie przed IO w Paryżu (autor: mat. prasowe)

Czas na Igrzyska – to nowa audycja Radia dla Ciebie, w której razem z multimedalistką olimpijską Agnieszką Kobus-Zawojską chcemy pokazać magię igrzysk.

Pierwszy odcinek nowego programu wystartuje rok przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu, które rozpoczną się 26 lipca 2024 roku. Jego celem będzie przybliżenie dyscyplin, idei olimpijskiej i zasad fair-play.

– Na igrzyska nie może pojechać każdy. Trzeba zdobyć ten „bilet”. To są kwalifikacje i ciężka praca, dlatego wydaje mi się, że dobrze, aby nasi słuchacze poznali to od tej drugiej strony – mówi Agnieszka Kobus-Zawojska.

W każdym odcinku będzie można posłuchać rozmów z najważniejszymi ludźmi świata sportu w Polsce, od olimpijczyków po trenerów i szefów związków odpowiedzialnych za przygotowanie naszych sportowców do najważniejszej imprezy sportowej na świecie.

– To jest impreza raz na cztery lata. Zawodnicy całe życie myślą o tym, żeby raz na cztery lata pokazać się. To jest „być albo nie być” i tę magię igrzysk chciałabym przekazać – dodaje wioślarka.

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu – „Rozprawimy się z hejtem”

Wokół Igrzysk Olimpijskich narosło sporo mitów i niesprawiedliwości, z którymi w naszej audycji chcielibyśmy się rozprawić.

– Zawsze bolało mnie, gdy ktoś hejtował sportowców na igrzyskach. Tego przecież nie dostaje się za darmo, więc chciałabym pokazać, że to nie jest tak, że za rok możemy się poprawić. Na to wydarzenie musimy czekać cztery lata i jest to niezwykle obciążające psychicznie. Jest też ogromna presja – zauważa Agnieszka Kobus-Zawojska.

Igrzyska Olimpijskie przyciągają uwagę kibiców sportu z całego świata. W ich ramach rozegranych zostanie aż 329 konkurencji w 32 dyscyplinach, a udział w rywalizacji o medale weźmie ponad 10 tysięcy sportowców.

– Są sporty olimpijskie, o których nie mówi się na co dzień, tylko raz na cztery lata. Mam nadzieję, że nasi słuchacze przekonają się, że to też są fajne sporty, warte tego, żeby śledzić sportowców i ich poznać – zachęca wioślarka.

„Czas na Igrzyska” to program, który będzie emitowany w każdy wtorek w godzinach 9:10–10:00.

Będzie go można nie tylko posłuchać, ale też zobaczyć w formacie wideo prosto ze studia Radia dla Ciebie. Pierwszy odcinek 25 lipca.

Agnieszka Kobus-Zawojska

Agnieszka Kobus-Zawojska to polska wioślarka, srebrna i brązowa medalistka igrzysk olimpijskich, mistrzyni świata i Europy, zawodniczka AZS-AWF Warszawa, dziennikarka radiowa, która swoje pierwsze kroki stawiała właśnie w Radiu dla Ciebie jako współprowadząca „Magazyn Sportowy RDC”. Pierwszą audycję poprowadziła w listopadzie 2021 roku.

W 2016 roku wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. W rywalizacji czwórek podwójnych razem z Marią Springwald, Joanną Leszczyńską i Moniką Ciaciuch zajęła w eliminacjach drugie, przez co musiały popłynąć w repasażu. Tam dopłynęły na linię mety na drugiej pozycji i awansowały do finału, w którym zajęły trzecie miejsce, przegrywając z reprezentantkami Niemiec i Holandii.

W 2021 roku wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w Tokio. W rywalizacji czwórek podwójnych, razem z Martą Wieliczko, Marią Sajdak i Katarzyną Zillmann, zdobyła srebrny medal.

Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/rdcplayer.