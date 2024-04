Uderzył w drzewo i zostawił ranną pasażerkę. Jest areszt dla 35-letniego kierowcy Katarzyna Czarkowska 09.04.2024 09:11 Na trzy miesiące trafił do aresztu 35-letni kierowca, który w okolicy Iłży spowodował wypadek i pozostawił w aucie ciężko ranną pasażerkę. Po zatrzymaniu okazało się, że od mężczyzny czuć było woń alkoholu. Miał też zatrzymane prawo jazdy. Grozi mu do 16 lat pozbawienia wolności.

Wypadek w Iłży (autor: Policja Mazowiecka)

Kierowca, który spowodował wypadek i pozostawił w aucie ranną pasażerkę, trafił na trzy miesiące do aresztu.

Do zdarzenia doszło 3 kwietnia w Pakosławiu w powiecie radomskim. Kierujący seatem 35-latek z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad autem, zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo. Mężczyzna opuścił samochód, pozostawiając w nim ranną pasażerkę. 35-letnia kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Krótko po zdarzeniu policjanci komisariatu w Iłży zatrzymali poszukiwanego. Od mężczyzny czuć było niego woń alkoholu. Pobrano od niego krew do badań, a 35-latek trafił do policyjnej celi.

Okazało się, że mężczyzna miał zatrzymane prawo jazdy, a w aucie, którym kierował, zamontowane były tablice rejestracyjne od innego pojazdu.

Czytaj też: Wjechał w grupę pieszych i uciekł. 48-latek zatrzymany