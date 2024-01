Obrzucił burmistrza Iłży jajkami. 37-latek usłyszał zarzuty Wojciech Kowalczewski 29.01.2024 12:47 Są zarzuty dla mieszkańca powiatu iłżeckiego, który obrzucił burmistrza Iłży Przemysława Burka jajkami. 37-latkowi grozi 4,5 roku więzienia. Dostał też zakaz zbliżania się do burmistrza.

Obrzucił burmistrza Iłży jajkami. 37-latek usłyszał zarzuty (autor: Przemysław Burek - Burmistrz Iłży)

- Pierwszy dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego - informuje Agnieszka Borkowska z prokuratury Okręgowej w Radomiu. - Podczas i w toku wykonywanych czynności w związku z obradami sesji rady miejskiej. Drugi zarzut dotyczy znieważenia, natomiast trzeci z zarzutów dotyczy zniszczenia mienia w postaci elementów garderoby oraz oprawek okularów - mówi.



Wszystkie te czyny to występek o charakterze chuligańskim, za co grozi 4,5 roku pozbawienia wolności. Maz też zakaz zbliżania się do burmistrza. Mężczyzna przyznał się do zarzucanym mu czynów, złożył wyjaśnienia.

